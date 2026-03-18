Nem na mão, nem na mala: objeto usado por todo mundo que viaja de avião é proibido

Item comum entre passageiros está proibido no porão de aviões; regra visa aumentar a segurança a bordo

Gabriel Dias - 18 de março de 2026

(Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Quem costuma viajar de avião pode estar habituado a seguir regras rígidas sobre líquidos e bagagens, mas um objeto comum tem exigido ainda mais atenção recentemente — e pode causar problemas se for colocado no local errado.

Autoridades europeias reforçaram as orientações sobre o transporte de carregadores portáteis, conhecidos como power banks.

Apesar de serem amplamente utilizados no dia a dia, esses dispositivos não podem ser levados na bagagem despachada, ou seja, no porão da aeronave.

A recomendação da Agência da União Europeia para a Segurança Aérea (EASA) é clara: os power banks devem permanecer sempre na bagagem de mão.

Isso ocorre porque são classificados como baterias de lítio sobressalentes, que apresentam riscos específicos durante o voo.

Ao contrário do que muitos passageiros imaginam, o porão não é o local mais seguro para esse tipo de equipamento.

Em caso de falha, superaquecimento ou curto-circuito, as baterias podem gerar incêndios de difícil controle, especialmente fora do alcance imediato da tripulação.

Por isso, mesmo quando a mala de cabine é retirada no embarque para seguir no porão, a orientação é retirar os power banks e mantê-los com o passageiro.

Além disso, existem limites estabelecidos internacionalmente. Dispositivos com até 100 Wh são geralmente permitidos na cabine.

Já aqueles entre 101 e 160 Wh dependem de autorização da companhia aérea, enquanto equipamentos acima desse limite não podem ser transportados em voos comerciais.

Outro ponto de atenção é a quantidade: recomenda-se que cada passageiro leve, no máximo, duas baterias extras desse tipo.

Diante dos riscos, algumas companhias aéreas passaram a adotar regras ainda mais rígidas, como restrições ao uso e ao armazenamento desses dispositivos durante o voo.

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