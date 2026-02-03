Brasileiros que doam sangue têm direito a benefício ao viajar de avião

Benefício vale em todo o país e permite que doadores utilizem filas prioritárias e tenham preferência no atendimento em aeroportos

Gabriel Yuri Souto - 03 de fevereiro de 2026

(Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil)

Doar sangue é um ato que salva vidas e, além disso, garante benefícios previstos em lei federal. Entre eles, está o direito ao atendimento prioritário, que pode ser aplicado também em filas de aeroportos e no processo de embarque, desde que o doador apresente a comprovação exigida.

A legislação brasileira reconhece oficialmente os doadores de sangue como grupo com direito à prioridade em atendimentos, o que inclui serviços públicos e privados em todo o país. Esse direito vale em qualquer estado do Brasil, sem depender de leis locais.

Prioridade em filas e no embarque de avião

Desde a sanção da Lei Federal nº 14.626/2023, doadores de sangue passaram a integrar a lista de pessoas com atendimento prioritário, ao lado de idosos, gestantes, pessoas com deficiência e outros grupos já protegidos pela legislação.

Na prática, isso significa que o doador pode utilizar filas prioritárias em aeroportos, como balcões de atendimento, check-in presencial e outros serviços oferecidos ao público.

Em muitos casos, essa prioridade também se reflete no embarque da aeronave, especialmente quando o procedimento envolve fila ou organização por ordem de chamada.

Com o comprovante de doação válido, o passageiro pode solicitar a prioridade diretamente à equipe do aeroporto ou da companhia aérea no momento do atendimento.

Quem tem direito ao benefício

O direito ao atendimento prioritário vale para:

Doadores de sangue

Doadores de medula óssea

Doadores de plaquetas

Para utilizar o benefício, é necessário apresentar o comprovante de doação emitido por um hemocentro, dentro do prazo de validade previsto em lei, que é de até 120 dias após a doação.

Esse documento é suficiente para garantir a prioridade em filas, inclusive em ambientes de grande circulação, como terminais aeroportuários.

Benefício vale em todo o Brasil

Por se tratar de lei federal, o direito ao atendimento prioritário não depende do estado ou do município.

Assim, o doador pode utilizar o benefício em aeroportos de qualquer região do país, desde que apresente a documentação exigida.

A medida reforça o reconhecimento legal da importância da doação e funciona como um incentivo para que mais pessoas adotem esse hábito solidário.

Um gesto que salva vidas e gera reconhecimento

Além de contribuir diretamente para salvar vidas, quem doa sangue passa a contar com direitos garantidos por lei, que facilitam o dia a dia em serviços essenciais.

O uso de filas prioritárias em aeroportos é um exemplo prático de como a legislação valoriza esse gesto.

Sempre que puder, doar é um ato de cidadania. E agora, além de ajudar quem precisa, o doador também pode usufruir de benefícios legais em todo o país.

