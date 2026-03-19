Bater alecrim com vinagre no liquidificador: para que serve e por que é recomendado

Prática comum esconde propriedades pouco conhecidas que podem transformar tarefas cotidianas domésticas

Magno Oliver - 19 de março de 2026

(Foto: Captura de tela / Youtube / Canal Receitas da Vanuza)

Uma prática doméstica tem ganhado espaço entre consumidores que buscam alternativas naturais para limpeza e cuidados cotidianos que viralizou no Tik Tok.

A combinação de alecrim com vinagre, processada no liquidificador, passou a ser compartilhada como uma solução versátil e econômica.

Embora pareça apenas uma receita simples, o interesse crescente levou especialistas a analisarem seus efeitos e aplicações reais.

O vinagre possui propriedades ácidas capazes de auxiliarem na remoção de sujeiras leves, odores e parte de microrganismos em superfícies domésticas.

Já o alecrim, conhecido na área de fitoterapia e estudado por instituições como a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), contém compostos naturais com leve ação antimicrobiana e aroma marcante, o que reforça seu uso em preparos caseiros.

Quando batidos juntos, os dois ingredientes formam uma solução líquida que pode ser utilizada principalmente como desodorizador natural, auxiliar de limpeza de superfícies e até aromatizador de ambientes.

Especialistas ressaltam que a mistura não substitui produtos desinfetantes certificados, mas pode complementar a limpeza diária, especialmente em rotinas mais leves.

Além disso, o preparo caseiro reduz o uso de produtos químicos mais agressivos, o que atrai quem busca alternativas sustentáveis.

Apesar dos benefícios, técnicos alertam para o uso consciente. A solução não deve ser aplicada em superfícies sensíveis, como mármore ou granito, devido à acidez do vinagre.

Também é importante armazenar o líquido de forma adequada e utilizá-lo em curto prazo. Assim, a mistura se destaca como uma opção acessível e funcional, desde que utilizada com orientação e dentro de suas limitações reais.

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