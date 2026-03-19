Golpe com bolsas de grife e evento luxuoso deixa prejuízo milionário a fornecedores; três são presos em Goiânia

Prisões ocorreram durante montagem de festa de alto padrão na capital, sem nenhum prestador de serviço ter recebido

Ícaro Gonçalves - 19 de março de 2026

Investigados atuavam em Goiânia, com a promoção de eventos sem pagar fornecedores (Fotos: Divulgação/PC/DEIC)

A Polícia Civil (PC) prendeu na manhã da última quarta-feira (18) três suspeitos de organizarem uma festa de luxo em Goiânia, se passando por representantes de marcas de bolsas europeias de grife e causando prejuízos milionários a fornecedores que organizaram o evento.

Segundo a Delegacia Estadual de Investigações Criminais (DEIC), os presos são investigados pelo crime de estelionato.

O ato da prisão ocorreu enquanto um evento de alto padrão estava sendo montado em um espaço de festas da capital.

Pela imagens divulgadas, é possível ver o alto valor dos materiais instalados no salão, incluindo diversos lustres e o teto decorado ao estilo dos palácios da Era Barroca.

O problema foi que nenhum dos fornecedores, produtores ou prestadores de serviço que trabalharam de boa-fé no evento recebeu, nem mesmo a entrada.

A investigação aponta que a suposta chefe da quadrilha enganava os fornecedores, ao dizer ser representante de uma das marcas de grife.

Ela também lucrou vendendo bolsas do evento, obrigando os interessados a adquirir os produtos para participar do evento.

Também há indícios de que o mesmo esquema tenha ocorrido em outras ocasiões, com outras vítimas de uma das autoras.

Nas redes sociais da PC, diversos usuários alegam já terem sofrido golpes por parte do grupo. “Quadrilha! Acharam que iam prejudicar tantas pessoas e viver em paz , vocês são uma vergonha”, disse uma mulher indignada.

“Por favor, que não fiquem impunes. Investigação mais profunda, pois há muito mais vítimas”, disse outra.

Como ressaltado pela PC, há possibilidade de surgimento de novas vítimas.

A divulgação da imagem e identificação dos investigados foi ocorre seguindo a legislação vigente, com autorização da autoridade policial responsável, visando facilitar a identificação de novas vítimas e informações sobre outros crimes possivelmente praticados pelos suspeitos.

CALOTE 👜 Golpe com bolsas de grife e evento luxuoso deixa prejuízo milionário a fornecedores; três são presos em Goiânia Leia: https://t.co/VbxMezE08x pic.twitter.com/27oMkpyY5A — Portal 6 (@portal6noticias) March 19, 2026

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiânia!