O ingrediente secreto para deixar o frango dourado por fora, suculento por dentro e cheio de sabor
Uma mistura simples, feita com ingredientes que muita gente já tem em casa, pode transformar completamente o preparo do frango
Quem costuma preparar frango no dia a dia sabe que, apesar de ser uma proteína versátil e presente em muitas cozinhas, nem sempre o resultado fica como o esperado.
Em muitos casos, a carne acaba sem graça, ressecada ou sem aquela aparência dourada que chama atenção logo no primeiro olhar.
Mas uma combinação simples pode mudar esse cenário e levar o prato a outro nível de sabor e suculência.
A proposta é apostar em uma manteiga de ervas, preparada de forma prática e com ingredientes fáceis de encontrar.
Além de ajudar a manter a umidade da carne, a mistura também intensifica os aromas e cria uma camada mais saborosa por fora, deixando o frango com aspecto mais apetitoso e sofisticado.
Para preparar essa base especial, são necessários poucos itens:
Ingredientes:
- Manteiga em ponto de pomada
- Alecrim a gostoOrégano a gosto
- Salsinha a gosto
- Cebolinha a gosto
O preparo é simples e pode ser feito com antecedência:
Modo de preparo:
- Coloque a manteiga em ponto de pomada em um recipiente.
- Adicione alecrim, orégano, salsinha e cebolinha.
- Misture bem até formar uma pasta homogênea.
- Coloque a mistura em um papel-filme.
- Enrole formando um cilindro.
- Leve à geladeira até firmar.
Depois de pronta, a manteiga pode ser usada sempre que quiser dar mais sabor ao frango. Basta aplicar sobre a carne antes ou durante o preparo.
No caso do frango, o ingrediente funciona como um reforço importante no tempero e na textura.
Ao ser aplicado, ajuda a criar uma superfície dourada durante o preparo, enquanto mantém a carne suculenta por dentro.
A dica é ideal para quem quer fugir do frango sem graça e dar uma cara nova às receitas do dia a dia.
Com poucos ingredientes e um preparo simples, a manteiga de ervas se torna uma alternativa prática para transformar refeições comuns em opções muito mais saborosas.
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