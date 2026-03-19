O ingrediente secreto para deixar o frango dourado por fora, suculento por dentro e cheio de sabor

Uma mistura simples, feita com ingredientes que muita gente já tem em casa, pode transformar completamente o preparo do frango

Layne Brito - 19 de março de 2026

(Foto: Reprodução/Captura de tela/Instagram)

Quem costuma preparar frango no dia a dia sabe que, apesar de ser uma proteína versátil e presente em muitas cozinhas, nem sempre o resultado fica como o esperado.

Em muitos casos, a carne acaba sem graça, ressecada ou sem aquela aparência dourada que chama atenção logo no primeiro olhar.

Mas uma combinação simples pode mudar esse cenário e levar o prato a outro nível de sabor e suculência.

A proposta é apostar em uma manteiga de ervas, preparada de forma prática e com ingredientes fáceis de encontrar.

Além de ajudar a manter a umidade da carne, a mistura também intensifica os aromas e cria uma camada mais saborosa por fora, deixando o frango com aspecto mais apetitoso e sofisticado.

Para preparar essa base especial, são necessários poucos itens:

Ingredientes:

Manteiga em ponto de pomada

Alecrim a gostoOrégano a gosto

Salsinha a gosto

Cebolinha a gosto

O preparo é simples e pode ser feito com antecedência:

Modo de preparo:

Coloque a manteiga em ponto de pomada em um recipiente. Adicione alecrim, orégano, salsinha e cebolinha. Misture bem até formar uma pasta homogênea. Coloque a mistura em um papel-filme. Enrole formando um cilindro. Leve à geladeira até firmar.

Depois de pronta, a manteiga pode ser usada sempre que quiser dar mais sabor ao frango. Basta aplicar sobre a carne antes ou durante o preparo.

No caso do frango, o ingrediente funciona como um reforço importante no tempero e na textura.

Ao ser aplicado, ajuda a criar uma superfície dourada durante o preparo, enquanto mantém a carne suculenta por dentro.

A dica é ideal para quem quer fugir do frango sem graça e dar uma cara nova às receitas do dia a dia.

Com poucos ingredientes e um preparo simples, a manteiga de ervas se torna uma alternativa prática para transformar refeições comuns em opções muito mais saborosas.

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