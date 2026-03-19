Onde assistir Maringá x Goiás nesta quinta-feira (19) pela Copa do Brasil

Clima de decisão aumenta tensão e deixa cenário aberto para reviravoltas importantes no jogo

Magno Oliver - 19 de março de 2026

(Imagem: Ilustração/Gemini)

A Copa do Brasil segue movimentando o calendário do futebol nacional com mais um confronto decisivo nesta quinta-feira (19).

Maringá e Goiás se enfrentam às 19h30 (horário de Brasília), no Estádio Regional Willie Davids, em duelo válido pela quarta fase da competição.

O formato em jogo único aumenta a pressão, já que apenas um dos times seguirá adiante no torneio.

O torcedor terá diferentes opções para acompanhar a partida ao vivo. A transmissão com imagens será disponibilizada no streaming Amazon Prime Video, além dos canais fechados SporTV e Premiere.

Na internet, portais esportivos como o ge.globo acompanham o confronto em tempo real, com atualização de lances e vídeos dos principais momentos.

Não há confirmação de exibição em TV aberta ou transmissão oficial gratuita no YouTube.

Dentro de campo, o cenário aponta para equilíbrio. O Maringá aposta no fator casa e no apoio da torcida para surpreender, enquanto o Goiás chega com maior experiência em competições nacionais e tenta impor seu ritmo.

Em um duelo eliminatório, detalhes táticos e eficiência nas finalizações tendem a ser determinantes, o que reforça a expectativa de uma partida intensa do início ao fim.

Onde assistir Maringá x Goiás nesta quinta-feira (19) pela Copa do Brasil

Data: Quinta-feira, 19 de março de 2026.

Horário: 19h30 (horário de Brasília).

Local: Estádio Willie Davids, Maringá-PR.

Onde assistir: Amazon Prime Video.

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