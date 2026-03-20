A fibra esquecida que pode salvar anos de vida, e muitos ainda ignora

Substituir comida de verdade por produtos industriais tem um custo e ele está sendo pago em anos de vida perdidos

José Fernandes José Fernandes -
Alimentos ricos em fibra
(Foto: Freepik)

Enquanto boa parte do debate sobre saúde pública se perde em soluções caras e tecnológicas, a ciência continua apontando para algo muito mais simples.

Um estudo publicado agora em Fevereiro/2026, na Revista científica Science Advances, acompanhando mais de 100 mil pessoas ao longo de 11 anos, identificou um dos fatores mais consistentes na redução da mortalidade: o consumo de fibras.

Sim, aquilo que está no feijão, nas frutas, nos legumes e nos grãos integrais, alimentos cada vez mais deixados de lado no cotidiano da população.

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No mesmo estudo, bebidas açucaradas e alimentos ultraprocessados aparecem como protagonistas no aumento do risco de morte prematura.

Ou seja, não estamos diante de uma dúvida científica, mas de uma escolha coletiva: substituir comida de verdade por produtos industriais tem um custo e ele está sendo pago em anos de vida perdidos.

É aqui que a discussão deixa de ser individual e se torna, inevitavelmente, política. Em Anápolis, iniciativas como o Programa Merenda Nota 10 mostram que é possível ir na direção certa: oferecer alimentação equilibrada a nossas crianças nas escolas, planejada por nutricionistas, chegando a até quatro refeições diárias para alunos da rede municipal.

Mas é preciso fazer a pergunta que realmente importa: estamos tratando isso como política central de saúde pública ou apenas como ação complementar?

Prolongar a vida pode depender menos de inovação e mais de decisão. É isso.

José Fernandes

José Fernandes

José Fernandes é médico (ortopedista e legista) e bacharel em direito. Atualmente vereador em Anápolis pelo MDB. Escreve todas as sextas-feiras.

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