Lucro de até 200%: polícia prende suspeito por cambismo no MotoGP de Goiânia

Ação foi conduzida em intervalo de uma semana, tempo este considerado recorde

Augusto Araújo - 20 de março de 2026

Suposto cambista foi preso vendendo ingressos para MotoGP com lucro de até 200%. (Foto: Divulgação/PCGO)

A Polícia Civil (PC) deflagrou, na manhã desta sexta-feira (20), a Operação Pole Position para desarticular um grupo criminoso suspeito de atuar no desvio e na revenda ilegal de ingressos do MotoGP em Goiânia.

De acordo com as investigações, os envolvidos desviavam ingressos e revendê-los com preços inflacionados, lucrando até 200% com a prática.

As apurações tiveram início no último dia 13 de março, após denúncias apontarem a existência de um esquema estruturado de cambismo envolvendo o evento internacional.

Durante a operação, foram cumpridos um mandado de prisão temporária e cinco mandados de busca e apreensão contra três pessoas físicas e duas empresas investigadas.

As ordens judiciais foram executadas nas cidades de Goiânia e Aparecida de Goiânia. A corporação segue com ações para aprofundar as investigações e identificar possíveis outros envolvidos no esquema.

A ação foi conduzida pela 4ª Delegacia de Polícia de Goiânia, vinculada à 1ª Delegacia Regional de Polícia (DRP), e ocorreu em tempo considerado recorde.

Mais informações sobre o caso devem ser divulgadas pela PC ao longo do dia.

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