Ser cooperado é ter mais vantagens: o diferencial do Sicoob UniCentro Norte Brasileiro

Participação nos resultados, atendimento próximo e soluções financeiras competitivas impulsionam o crescimento do cooperativismo no país

Damara Dantas - 20 de março de 2026

Sicoob UniCentro Norte Brasileiro se posiciona como uma das maiores cooperativas. (Foto: Divulgação)

Com quase 10 milhões de cooperados em todo o país, o Sicoob tem se consolidado como uma das principais instituições financeiras do Brasil. São mais de 4,7 mil pontos de atendimento distribuídos pelas cinco regiões, o que garante capilaridade e proximidade com os associados, além da oferta de soluções digitais.

Nesse cenário de crescimento, o cooperativismo financeiro ganha destaque pelas vantagens oferecidas. Entre os diferenciais estão o atendimento mais próximo, a gestão democrática e a participação nos resultados, conhecida como distribuição de sobras. Soma-se a isso um portfólio completo de soluções financeiras com taxas competitivas, especialmente em comparação aos bancos tradicionais.

Dentro desse contexto, o Sicoob UniCentro Norte Brasileiro se posiciona como uma das maiores cooperativas do sistema. A instituição oferece produtos como crédito, cartões, seguros, investimentos e consórcios, além de soluções exclusivas para os cooperados. Um exemplo é o Unicap, título de capitalização que prevê sorteios e premiações, com campanha prevista para 2026 incluindo prêmios como smart TVs, soundbars e um carro zero quilômetro na categoria Unicap Plus.

A ampla atuação da cooperativa em estados como Goiás, Tocantins, Amazonas, Rondônia e Roraima, além do Distrito Federal, reforça sua presença em diferentes mercados. Com atendimento físico e digital, a instituição atende desde pessoas físicas e profissionais liberais até empresários e o setor agro, com soluções adaptadas às necessidades de cada público.

Outro ponto relevante é o impacto nas comunidades locais. Em mais de 420 municípios brasileiros, o Sicoob é a única instituição financeira presente, contribuindo para a geração de emprego, renda e desenvolvimento regional. O Sicoob UniCentro Norte Brasileiro integra esse cenário e também investe em iniciativas sociais, educacionais e sustentáveis, alinhadas aos princípios do cooperativismo.

Dessa forma, o cooperativismo financeiro reforça sua proposta de ir além das relações tradicionais de mercado. Mais do que oferecer serviços, o Sicoob UniCentro Norte Brasileiro representa um modelo baseado na colaboração, na participação e na construção coletiva de prosperidade para milhares de brasileiros.