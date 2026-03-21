6 sinais de que alguém próximo tem comportamento tóxico (e você não percebe), segundo a psicologia

Certos indícios passam despercebidos e podem mudar completamente a forma como você enxerga tudo

Magno Oliver - 21 de março de 2026

(Foto: Reprodução/Freepik)

A convivência diária com diversas pessoas em nossas vidas pode mascarar atitudes prejudiciais que passam despercebidas por longos períodos.

Em relações próximas, sejam elas familiares, amorosas ou profissionais, certos padrões se normalizam com o tempo, dificultando a identificação de comportamentos nocivos.

Estudos recentes em psicologia comportamental indicam que sinais sutis costumam surgir antes de conflitos mais evidentes. Especialistas destacam que reconhecer esses indícios precocemente pode evitar desgaste emocional, ansiedade e até rupturas mais severas.

6 sinais de que alguém próximo tem comportamento tóxico (e você não percebe), segundo a psicologia

1. Críticas constantes disfarçadas de “preocupação”

Uma das características mais comuns é a crítica frequente, muitas vezes mascarada como conselho. A pessoa aponta falhas repetidamente, sob a justificativa de ajudar. Segundo a psicologia, esse padrão mina a autoestima ao longo do tempo. O indivíduo passa a duvidar das próprias decisões e se torna mais dependente da validação externa.

2. Falta de responsabilidade pelos próprios erros

Outro sinal relevante é a incapacidade de assumir falhas. Em vez disso, a culpa é transferida para terceiros ou para circunstâncias externas.

Esse comportamento cria um ambiente de injustiça e tensão. A vítima pode acabar assumindo responsabilidades que não são suas, gerando sobrecarga emocional.

3. Manipulação emocional sutil

A manipulação nem sempre é explícita. Muitas vezes, ela ocorre por meio de culpa, silêncio estratégico ou inversão de papéis. Os psicólogos chamam atenção para esse mecanismo, pois ele confunde a percepção da realidade. A pessoa manipulada passa a questionar suas próprias emoções e reações.

4. Necessidade excessiva de controle

Controlar decisões, opiniões ou até rotinas é outro indicativo importante. Esse padrão pode surgir de forma gradual, quase imperceptível.

A psicologia aponta que o controle constante limita a autonomia individual. Com o tempo, isso pode gerar sensação de aprisionamento e perda de identidade.

5. Falta de empatia em momentos importantes

A ausência de empatia se revela principalmente em situações delicadas. A pessoa demonstra indiferença diante de sentimentos alheios ou minimiza problemas.

Esse comportamento enfraquece a confiança e o vínculo emocional. Relações saudáveis, segundo especialistas, são baseadas na compreensão mútua e com bastante diálogo.

6. Repare os ciclos de aproximação e afastamento

Um padrão recorrente é a alternância entre momentos de proximidade intensa e distanciamento repentino.

Esse ciclo cria instabilidade emocional. A imprevisibilidade mantém a outra pessoa em constante expectativa, dificultando uma análise racional da relação.

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