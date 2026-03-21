Influenciador de Goiânia compara MotoGP aos “Jogos Vorazes” e dá dicas aos turistas: “vai ser pela sobrevivência”

De trânsito até previsão do tempo, passando pela moda, internauta listou o que considera essencial que os visitantes saibam

Natália Sezil - 21 de março de 2026

Influenciador de Goiânia deixou dicas para quem veio para o MotoGP. (Foto: Reprodução/@baltazarthur)

Um influenciador de Goiânia viralizou ao comparar o MotoGP ao mundo fictício dos Jogos Vorazes – onde a sobrevivência é a prioridade – e dar dicas que considera essenciais para os turistas que visitam a capital para aproveitar a competição, que vai até este domingo (22).

Em vídeo publicado no Instagram, Arthur Baltazar (@baltazarthur) já começa avisando que a “luta pela sobrevivência” vale para todos. “Vai ser o pau caindo com a folha, vamos ver quem vai ou racha”, brinca.

A primeira dica do internauta é sobre o clima. Ele diz que é essencial “trazer capa e blusa de frio” porque, embora Goiânia tenha o status de cidade quente, isso pode mudar ao longo do dia.

“Tem hora que vocês ficam com essa ficção na cabeça de vocês que é muito quente, mas não estamos nesse momento”. Arthur explica que não adianta estar ensolarado durante a manhã, à tarde pode começar a chover.

O segundo tópico tratado por ele é sobre o trânsito. “Vamos fazer a civilização aqui, é tudo de ônibus”, avisou. Ele desaconselhou os turistas a tentarem se locomover de carro próprio ou por corridas por aplicativo.

Em vez disso, a sugestão é usar o transporte coletivo – que foi adaptado para o fim de semana de MotoGP e está fazendo o translado entre alguns terminais e o Autódromo Internacional Ayrton Senna.

O terceiro assunto é a moda. Arthur já começa citando: “‘eu tenho que ir com um look bafo porque até na Pecuária as mulheres vão com um look belíssimo’. Vão mesmo. Aqui elas se aprontam todas, são belíssimas. E os homens também se vestem bem”.

Por fim, o influenciador considera importante avisar sobre os alertas da Defesa Civil para alagamentos. “Se aparecer, não se preocupe, não vai alagar. Isso é só um jeitinho de conscientizar a gente de que está vindo muita chuva”.

O compilado logo repercutiu, alcançou 145 mil visualizações e mais de 11 mil curtidas. Nos comentários, os internautas entraram na brincadeira.

Uma discordou de um dos avisos: “vai alagar sim, tempo fechou, Marginal [Borafogo] afundou”, disse.

Outra diz não visto diferença na movimentação da capital. Contou: “estou vivendo em outra Goiânia. Aqui no Setor Sudoeste tá a mesma calmaria de sempre…”.

O MotoGP começou nesta sexta-feira (20) e segue até domingo (22), marcando o retorno oficial da capital goiana ao circuito da motovelocidade mundial após 37 anos.

Assista:

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