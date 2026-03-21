Vídeo mostra buraco na pista do Autódromo de Goiânia sendo reparado

Problema no asfalto da reta principal causou atraso na programação do MotoGP

Lara Duarte - 21 de março de 2026

Equipes realizam reparo emergencial após buraco na pista causar atraso na programação do MotoGP em Goiânia. (Foto: Reprodução)

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que um buraco identificado na pista do Autódromo Internacional de Goiânia passa por reparos emergenciais.

As imagens foram registradas a partir da arquibancada e revelam a atuação das equipes no local após a identificação do problema durante a programação do Grande Prêmio do Brasil de MotoGP, neste sábado (21).

O evento sofreu atraso depois que uma falha no asfalto da reta principal foi constatada, situação associada às fortes chuvas que atingem a região.

Em comunicado, a organização informou que houve uma deformação na superfície do traçado, fora da linha ideal de corrida, provocada pelo movimento do solo.

Após a intervenção, a corrida Sprint, que estava prevista para as 15h, começou apenas às 16h20.

Já os treinos classificatórios das categorias Moto3 e Moto2 foram adiados, com nova previsão para a Moto3 às 17h10 deste sábado e para a Moto2 às 9h40 de domingo (22).

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