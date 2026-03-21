Vídeo mostra buraco na pista do Autódromo de Goiânia sendo reparado
Problema no asfalto da reta principal causou atraso na programação do MotoGP
Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que um buraco identificado na pista do Autódromo Internacional de Goiânia passa por reparos emergenciais.
As imagens foram registradas a partir da arquibancada e revelam a atuação das equipes no local após a identificação do problema durante a programação do Grande Prêmio do Brasil de MotoGP, neste sábado (21).
O evento sofreu atraso depois que uma falha no asfalto da reta principal foi constatada, situação associada às fortes chuvas que atingem a região.
Em comunicado, a organização informou que houve uma deformação na superfície do traçado, fora da linha ideal de corrida, provocada pelo movimento do solo.
Após a intervenção, a corrida Sprint, que estava prevista para as 15h, começou apenas às 16h20.
Já os treinos classificatórios das categorias Moto3 e Moto2 foram adiados, com nova previsão para a Moto3 às 17h10 deste sábado e para a Moto2 às 9h40 de domingo (22).
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