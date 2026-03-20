Primeiro dia do MotoGP marca retorno de Goiânia ao circuito mundial após quase 40 anos

Evento recoloca capital no cenário global após décadas fora das principais competições

Pedro Ribeiro - 20 de março de 2026

(Foto: Divulgação/Cristiano Borges/ Hegon Correia/Agência Goiás)

Após 37 anos, Goiânia voltou a sediar uma etapa do Campeonato Mundial de Motovelocidade.

As primeiras atividades começaram nesta sexta-feira (20), no Autódromo Internacional Ayrton Senna, marcando o retorno da capital goiana ao circuito internacional.

O governador Ronaldo Caiado acompanhou o início dos treinos e destacou o esforço para recolocar o estado no calendário das grandes competições.

“Nos dedicamos para ter uma pista totalmente reconstruída, com um sistema de monitoramento que é o mais sofisticado”, afirmou.

Mesmo com chuva no início da manhã, o cronograma foi mantido após melhora no tempo.

As primeiras sessões envolveram as categorias Moto3, Moto2 e MotoGP.

A expectativa é que o evento reúna mais de 150 mil pessoas ao longo do fim de semana e movimente cerca de R$ 870 milhões em setores como hotelaria, comércio e serviços.

Segundo o vice-governador Daniel Vilela, o impacto já é percebido. “O fluxo no aeroporto aumentou 300%, todos os hotéis lotados nas cidades vizinhas”, disse.

O autódromo passou por reforma e modernização, com investimento de R$ 250 milhões, e foi homologado pela Federação Internacional de Motociclismo na quinta-feira (19).

A programação segue até domingo (22), quando ocorre o Grande Prêmio.