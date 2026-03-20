Primeiro dia do MotoGP marca retorno de Goiânia ao circuito mundial após quase 40 anos
Evento recoloca capital no cenário global após décadas fora das principais competições
Após 37 anos, Goiânia voltou a sediar uma etapa do Campeonato Mundial de Motovelocidade.
As primeiras atividades começaram nesta sexta-feira (20), no Autódromo Internacional Ayrton Senna, marcando o retorno da capital goiana ao circuito internacional.
O governador Ronaldo Caiado acompanhou o início dos treinos e destacou o esforço para recolocar o estado no calendário das grandes competições.
“Nos dedicamos para ter uma pista totalmente reconstruída, com um sistema de monitoramento que é o mais sofisticado”, afirmou.
Mesmo com chuva no início da manhã, o cronograma foi mantido após melhora no tempo.
As primeiras sessões envolveram as categorias Moto3, Moto2 e MotoGP.
A expectativa é que o evento reúna mais de 150 mil pessoas ao longo do fim de semana e movimente cerca de R$ 870 milhões em setores como hotelaria, comércio e serviços.
Segundo o vice-governador Daniel Vilela, o impacto já é percebido. “O fluxo no aeroporto aumentou 300%, todos os hotéis lotados nas cidades vizinhas”, disse.
O autódromo passou por reforma e modernização, com investimento de R$ 250 milhões, e foi homologado pela Federação Internacional de Motociclismo na quinta-feira (19).
A programação segue até domingo (22), quando ocorre o Grande Prêmio.