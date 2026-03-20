Veja a previsão do tempo durante treinos e corridas do MotoGP em Goiânia

Moradores e turistas que se mobilizam para aproveitar o MotoGP durante esta sexta-feira (20) e domingo (22), em Goiânia, se depararam com chuvas isoladas logo no primeiro dia do evento.

Algumas atividades, como o TL1 da Moto3, chegaram a atrasar até uma hora por conta das condições climáticas. Os treinos da tarde também sofreram alterações para esperar pela limpeza e secagem da pista.

Agora, a expectativa é encontrar tempo firme para aproveitar bem o restante da competição.

As corridas acontecem justamente na passagem entre estações – do verão para o outono. Mesmo assim, isso ainda não deve afetar a meteorologia.

A verdade é que os efeitos dessa mudança devem chegar gradualmente, intensificando-se em abril e maio.

Por enquanto, a previsão do tempo indica sol, muitas nuvens, chuvas passageiras ou pancadas isoladas ao longo do final de semana. A chance de precipitação fica entre 66% e 84%.

Segundo o portal Climatempo, o sábado (21) pode contar com tempestades à tarde e à noite. As primeiras programações do dia devem escapar.

Às 10h10, quando começa o treino livre 2 MotoGP, e às 10h50, quando há a classificação MotoGP, a expectativa é de sol. As temperaturas ficam entre 23°C e 26°C.

A Corrida Sprint, por outro lado, pode ser afetada. A previsão indica que a chuva começa às 13h e segue até às 18h. Às 15h, no horário da principal atração, a expectativa fica entre 0,11mm e 0,13mm.

Os temporais ficam mais fortes durante a noite, a partir das 20h.

No domingo, os maiores índices de precipitação são durante a madrugada. De acordo com o Climatempo, a expectativa é de que haja chuvas às 10h e às 12h. Diferentemente de sábado, elas devem ser passageiras.

Ainda assim, podem afetar as programações. A Corrida Copa Latina 2 de Moto4 está marcada para às 09h45.

O desfile de pilotos, para às 11h. As corridas Moto3 e Moto2 acontecem das 12h às 14h05. Já a principal corrida do MotoGP começa às 15h.

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