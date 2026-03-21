Não é só colocar na geladeira: como armazenar verduras e fazê-las durar o dobro do tempo sem estragar

Pequenos cuidados na rotina evitam desperdício e mantêm os alimentos frescos por mais tempo

Daniella Bruno - 21 de março de 2026

(Imagem: Ilustração/Freepik)

Muitas pessoas acreditam que basta colocar verduras na geladeira para conservá-las. No entanto, essa prática, por si só, não garante durabilidade. Na verdade, o armazenamento incorreto acelera o processo de deterioração e aumenta o desperdício.

Em primeiro lugar, você precisa entender que cada verdura reage de forma diferente à umidade e ao frio. Por isso, quando você organiza esses alimentos de maneira estratégica, você prolonga significativamente sua vida útil.

Além disso, fatores como ventilação, umidade e temperatura influenciam diretamente na conservação. Portanto, ao controlar esses elementos, você mantém as verduras frescas por mais tempo.

Como armazenar verduras da forma correta

Para conservar melhor, você precisa adotar algumas práticas simples e eficientes.

Primeiramente, evite guardar verduras molhadas. A umidade excessiva acelera o apodrecimento. Por isso, se você lavar antes de armazenar, seque bem com papel toalha ou pano limpo.

Em seguida, utilize recipientes adequados. Potes com tampa ou sacos plásticos com pequenos furos ajudam a manter o equilíbrio entre umidade e ventilação.

Além disso, envolva folhas mais delicadas, como alface e rúcula, em papel toalha. Esse cuidado absorve o excesso de umidade e mantém a textura por mais tempo.

Outro ponto importante envolve a organização na geladeira. Coloque as verduras na gaveta inferior, que mantém a umidade controlada e oferece condições ideais para conservação.

Erros comuns que fazem as verduras estragarem mais rápido

Muitos hábitos aceleram o desperdício sem que as pessoas percebam.

Por exemplo, guardar tudo junto prejudica a conservação. Algumas verduras liberam gases naturais que aceleram o amadurecimento de outras.

Além disso, abrir e fechar a geladeira constantemente altera a temperatura interna. Como resultado, os alimentos sofrem variações que comprometem sua durabilidade.

Outro erro comum envolve o uso de embalagens fechadas sem ventilação. Nesse caso, o acúmulo de umidade cria um ambiente propício para fungos e bactérias.

Por fim, ignorar o estado das verduras também prejudica. Quando você mantém folhas já estragando junto das demais, você acelera a deterioração de todo o conjunto.

Armazenar verduras corretamente exige mais do que apenas colocá-las na geladeira.

Quando você controla a umidade, organiza os alimentos e evita erros comuns, você prolonga a durabilidade e reduz o desperdício.

Portanto, com mudanças simples na rotina, você mantém suas verduras frescas por mais tempo, economiza dinheiro e melhora a qualidade da alimentação.

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