O melhor acompanhamento para o churrasco do final de semana, segundo chef
Receita une manga firme, tomates e pimenta para criar vinagrete refrescante e equilibrado
O chef Igor Rocha voltou a movimentar o Instagram ao compartilhar uma receita leve, colorida e perfeita para acompanhar um bom churrasco: vinagrete de manga.
A proposta combina frescor, acidez e um toque levemente picante, transformando o acompanhamento em protagonista da mesa.
Com manga firme, tomates e pimenta dedo-de-moça, a receita aposta no equilíbrio entre doce, ácido e picante.
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A base do preparo começa com uma manga grande, escolhida ainda firme, para garantir textura e evitar excesso de doçura.
Cortada em cubos pequenos, ela se junta a dois tomates italianos maduros e um tomate italiano verde, criando contraste de cores e sabores.
A cebola roxa entra em cubos bem pequenos, trazendo leve ardência e crocância. Já os talos de coentro, muitas vezes descartados, são aproveitados para intensificar o aroma e dar frescor ao prato.
Para finalizar, a pimenta dedo-de-moça, sem sementes, é adicionada na medida certa, oferecendo leve picância sem sobrepor os demais ingredientes.
A mistura pode ser temperada com sal, azeite e, se desejado, um toque de limão ou vinagre para realçar ainda mais os sabores.
O resultado é um vinagrete vibrante, ideal para acompanhar carnes grelhadas, Vpeixes ou até servir com torradas, em um ótimo churrasco.
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