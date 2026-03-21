Onde assistir São Paulo x Palmeiras neste sábado (21) pela série A do Brasileirão

Clássico no MorumBIS coloca frente a frente líder e vice-líder, em duelo que pode mexer diretamente no topo do Brasileirão

Gustavo de Souza - 21 de março de 2026

(Imagem: Ilustração)

São Paulo e Palmeiras fazem neste sábado (21) um dos confrontos mais aguardados da oitava rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será disputada às 21h, no MorumBIS, na capital paulista, em um cenário que reúne rivalidade, peso histórico e disputa direta pelas primeiras posições da tabela.

O clássico chega cercado de tensão esportiva porque coloca frente a frente duas equipes que aparecem no topo da classificação. Com 16 pontos em sete jogos, os rivais vivem campanha parecida até aqui, mas o Palmeiras sustenta a liderança pelo saldo de gols superior ao do São Paulo.

O Palmeiras entra em campo com a vantagem do empate para permanecer à frente, enquanto o São Paulo precisa vencer para retomar a ponta da competição.

O Palmeiras chega embalado pela vitória por 2 a 1 sobre o Botafogo, resultado conquistado na quarta-feira (18) e que manteve o time na liderança.

Do outro lado, o São Paulo tenta responder rapidamente após a derrota por 1 a 0 para o Atlético-MG, fora de casa, resultado que encerrou a invencibilidade tricolor no torneio.

Onde assistir São Paulo x Palmeiras neste sábado (21) pelo Brasileirão

Data: Sábado, 21 de março de 2026

Horário: 21h (de Brasília)

Local: MorumBIS, São Paulo (SP)

Onde assistir: SporTV e Premiere (TV e Streaming)

Tempo Real: ge.globo e Placar UOL

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