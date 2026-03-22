Bolo gelado de brigadeiro: muito simples de fazer e melhor do que os de padaria

Chef ensina bolo de brigadeiro que vai à geladeira e fica ainda mais saboroso

Gabriel Dias - 22 de março de 2026

(Foto: Reprodução)

O chef Igor Rocha chamou a atenção dos seguidores ao publicar no Instagram uma receita que promete agradar os apaixonados por chocolate: bolo gelado de brigadeiro, com massa macia, calda intensa e recheio cremoso.

Com massa fofinha, calda generosa e muito brigadeiro, a receita ensinada nas redes conquista fãs de sobremesas geladas.

A base do preparo leva três ovos, 200 ml de leite, 100 ml de óleo, uma xícara de açúcar e três colheres de sopa bem cheias de chocolate em pó 50%.

A mistura ainda recebe duas xícaras de farinha de trigo, fermento em pó e bicarbonato de sódio, garantindo estrutura e leveza à massa.

O bolo é assado em forma retangular média, untada com manteiga e chocolate em pó, em forno preaquecido a 180 °C por cerca de 45 minutos. Depois de frio, é cortado ao meio para receber a calda e o recheio.

A calda, responsável por deixar o bolo úmido e intenso, combina leite, açúcar, chocolate em pó 50% e manteiga. Os ingredientes são levados ao fogo até levantar fervura.

Já o brigadeiro, destaque da receita, leva leite condensado, creme de leite, chocolate em barra picado, manteiga e chocolate em pó 50%. O resultado é um creme encorpado, ideal para rechear e cobrir.

Após a montagem na própria forma, o bolo deve permanecer na geladeira por pelo menos seis horas.

A finalização pode incluir granulado e embalagem em papel-alumínio, técnica que ajuda a manter a umidade e potencializa o sabor.

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