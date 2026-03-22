Não é Cancún, nem Punta Cana: o destino do Caribe pouco conhecido, com resorts baratos e praias de água cristalina

Com praias cristalinas e atmosfera tranquila, destino caribenho une conforto e melhor custo-benefício

Gabriel Dias - 22 de março de 2026

(Imagem: Captura de tela/YouTube/Recomiendo viajar)

Quando se fala em Caribe, nomes como Cancún e Punta Cana costumam dominar o imaginário dos viajantes.

Mas, na costa sudeste da República Dominicana, um vilarejo menos badalado vem chamando a atenção por reunir praias paradisíacas, resorts com preços mais acessíveis e uma atmosfera muito mais tranquila. O nome dele é Bayahíbe.

Com origem em uma pequena comunidade de pescadores, Bayahíbe mantém clima acolhedor e ritmo desacelerado, mesmo com o crescimento do turismo nos últimos anos.

A faixa de areia clara é banhada por um mar de tons azul-turquesa, com águas calmas e cristalinas que impressionam logo à primeira vista.

É o cenário ideal para quem busca descanso, seja em hotéis boutique charmosos ou em resorts all inclusive que, em comparação com destinos mais famosos da região, costumam oferecer tarifas mais competitivas.

Um dos grandes destaques da região é a proximidade com a Ilha Saona, cartão-postal da República Dominicana.

O passeio de lancha até a ilha revela piscinas naturais em meio ao mar, onde a água rasa e transparente permite observar estrelas-do-mar e cardumes coloridos.

A área integra o Parque Nacional Cotubanamá, conhecido por sua biodiversidade e paisagens preservadas.

Bayahíbe também é ponto estratégico para mergulhadores. Recifes de corais, naufrágios e rica vida marinha fazem do destino um dos melhores locais do país para a prática do mergulho autônomo e do snorkel.

Mais reservado do que Punta Cana, o vilarejo combina boa infraestrutura turística com clima intimista.

Restaurantes à beira-mar servem frutos do mar frescos, enquanto o pôr do sol transforma o horizonte em um espetáculo dourado.

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