Não é Caribe, nem Europa: a praia de areia branca e água quente perto do Brasil que virou refúgio em 2026

Praia chama atenção por águas cristalinas, clima agradável e tranquilidade, surgindo como alternativa a destinos famosos

Gabriel Dias - 19 de março de 2026

(Imagem: Captura de tela/YouTube/4K MAGIC WORLD)

Esqueça destinos distantes e viagens longas: um cenário paradisíaco pode estar muito mais perto do que você imagina — e sem a necessidade de atravessar continentes.

Nos últimos anos, um destino europeu tem ganhado destaque entre viajantes que buscam praias de águas cristalinas e tranquilidade longe das multidões.

Localizada no norte da ilha de Menorca, na Espanha, a praia de Arenal d’en Castell vem se consolidando como uma alternativa surpreendente a destinos mais famosos, como Maldivas ou Bali.

Com um formato de baía ampla, a praia se diferencia das tradicionais “calas” da região por oferecer um extenso trecho de areia clara e fina. O mar, em tons azul-turquesa, chama a atenção pela transparência e pelas águas calmas, ideais para banho.

Durante o verão europeu, a temperatura do mar costuma variar entre 24 °C e 29 °C, tornando a experiência ainda mais agradável. O clima também favorece quem busca conforto: dias quentes, mas sem sensação excessiva de calor, e noites com brisa leve.

Além da praia, a região oferece um ambiente tranquilo, longe do agito de grandes centros turísticos. A poucos minutos dali está Es Mercadal, uma cidade com características tradicionais, onde é possível encontrar gastronomia local, artesanato e um ritmo mais desacelerado.

Outro ponto positivo é o espaço. Diferentemente de praias menores e mais disputadas, Arenal d’en Castell permite que visitantes encontrem áreas mais reservadas, mesmo em períodos de maior movimento.

A estrutura também atende a diferentes perfis de viajantes. Há desde hotéis voltados para famílias até opções mais sofisticadas, ideais para casais ou quem busca descanso. Restaurantes locais valorizam frutos do mar frescos, e o comércio oferece suporte completo ao turista.

O acesso à ilha pode ser feito por voos com conexão, geralmente via Barcelona ou Madrid. A partir do aeroporto de Menorca, o trajeto até a praia leva cerca de 30 minutos.

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