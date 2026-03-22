Onde assistir Goiás x América-MG neste domingo (22) pela série B do Brasileirão

Goiás estreia na Série B diante do América-MG, na Serrinha, em duelo que reúne pressão, invencibilidade e um tabu histórico

Gustavo de Souza - 22 de março de 2026

(Imagem: Ilustração)

O domingo (22) reserva mais um confronto que promete atrair a atenção do torcedor brasileiro na abertura da Série B do Campeonato Brasileiro. Dentro de campo, Goiás e América-MG protagonizam um duelo cercado de expectativa e pressão logo na primeira rodada.

O Goiás tenta impor seu bom momento após conquistar o Campeonato Goiano de forma invicta, enquanto o América-MG aposta na competitividade para transformar desempenho em resultados mais consistentes na temporada.

Em campo, Goiás e América-MG se enfrentam em duelo válido pela primeira rodada da Série B. A partida chega cercada de expectativa, especialmente pelo contraste entre um time em alta e outro que busca recuperação após eliminações recentes.

O Goiás inicia a competição sustentado por uma sequência de 16 jogos sem derrota em 2026, com nove vitórias e sete empates. Além disso, a equipe marcou 29 gols e sofreu apenas oito, números que evidenciam a consistência defensiva ao longo da temporada.

Do outro lado, o América-MG apresenta um cenário mais instável. Apesar de ter perdido apenas uma vez em 12 partidas no ano, o time acumula sete empates e ainda enfrenta dificuldades para transformar domínio em vitórias, especialmente em confrontos mais decisivos.

O retrospecto também adiciona um componente relevante ao duelo. O América-MG nunca venceu o Goiás em Goiânia, acumulando nove derrotas e três empates fora de casa, o que aumenta o peso da estreia para o clube mineiro.

Onde assistir Goiás x América-MG neste domingo (22) pela Série B do Brasileirão

Data: Domingo, 22 de março de 2026

Horário: 18h (de Brasília)

Local: Estádio da Serrinha, em Goiânia (GO)

Onde assistir: Disney+ (Streaming)

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