Fim da escala 6×1: confira a lista de profissões que serão beneficiadas no Brasil

Nova jornada promete aliviar a rotina de milhões, mas não será aplicada de forma igual para todos os trabalhadores

Daniella Bruno - 18 de abril de 2026

Atividade industrial. (Foto: José Paulo Lacerda/CNI)

A discussão sobre qualidade de vida no trabalho tem ganhado força nos últimos anos, especialmente diante de rotinas cada vez mais intensas e jornadas prolongadas.

Em meio a esse cenário, propostas que buscam equilibrar produtividade e bem-estar vêm sendo debatidas com mais frequência no país.

Nesse contexto, a proposta de redução da jornada semanal de 44 para 40 horas surge como uma mudança significativa.

Além disso, o possível fim da escala 6×1 coloca em evidência quais trabalhadores realmente serão impactados — e quais ficarão de fora dessa transformação.

Quem será beneficiado com o fim da escala 6×1

Antes de tudo, a proposta tem foco direto nos trabalhadores com carteira assinada sob o regime da CLT. Ou seja, profissionais do comércio, serviços e áreas administrativas devem ser os principais beneficiados.

Com a redução da carga horária, esses trabalhadores tendem a ganhar mais tempo de descanso sem perda salarial proporcional. Dessa forma, a medida busca reduzir o desgaste físico e mental causado por jornadas longas e repetitivas.

Além disso, o fim da escala 6×1 pode melhorar a produtividade. Com mais tempo de recuperação, o trabalhador tende a apresentar melhor desempenho, menos faltas e maior engajamento no ambiente profissional.

Ao mesmo tempo, especialistas apontam que a mudança pode impactar positivamente a economia, já que mais tempo livre também estimula o consumo e o lazer.

Quem não será impactado pela nova regra

Por outro lado, a proposta não alcança todos os trabalhadores. Em primeiro lugar, quem atua fora da CLT fica automaticamente de fora. Isso inclui motoristas e entregadores de aplicativo, vendedores autônomos e profissionais informais.

Além disso, categorias com escalas diferenciadas, como o regime 12×36, também não devem sofrer alterações imediatas. Profissionais da saúde, segurança e indústria continuam seguindo modelos adaptados à natureza de suas funções.

Outro ponto importante envolve profissões com regulamentação própria. Bancários, professores, advogados e profissionais de tecnologia frequentemente possuem jornadas definidas por leis específicas ou contratos diferenciados, o que limita o impacto direto da nova proposta.

Da mesma forma, servidores públicos não entram na mudança. Como seguem regime estatutário, suas jornadas já são definidas por regras próprias — muitas vezes próximas ou até inferiores às 40 horas semanais.

Impactos e desafios da proposta

Apesar dos avanços, a proposta levanta debates importantes. Por um lado, ela representa um passo relevante na modernização das relações de trabalho. Por outro, evidencia desigualdades entre trabalhadores formais e informais.

Nesse sentido, cresce a discussão sobre a necessidade de novas regulamentações, principalmente para trabalhadores de plataformas digitais. Sem vínculo formal, esses profissionais continuam sem acesso a direitos básicos garantidos pela CLT.

Além disso, empresas podem enfrentar desafios na adaptação. Reduzir a jornada sem comprometer a produtividade exige reorganização interna, contratação de pessoal ou ajustes operacionais.

Avanço importante, mas com alcance limitado

A proposta de redução da jornada e o fim da escala 6×1 marcam um avanço significativo nas condições de trabalho no Brasil. No entanto, seu impacto ainda será restrito a uma parcela específica da população.

Portanto, embora represente um passo importante, a medida também reforça a necessidade de ampliar o debate sobre inclusão trabalhista e novas formas de proteção para quem ainda está à margem das regras formais.

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