Confira o resultado da Quina 6983 desta segunda-feira (23); prêmio é de R$ 1,5 milhão

Para ganhar uma fatia da bolada da Quina, é preciso acertar 2, 3, 4 ou 5 números

Portal 6 Da Redação -
quina
(Foto: Reprodução)

Quina 6983 tem o sorteio realizado nesta segunda-feira (23), a partir das 21h pela Caixa Econômica Federal.

No entanto, você pode conferir o resultado da Quina 6983 neste mesmo link logo após divulgação dos números por parte do banco público.

Para concorrer, basta fazer uma aposta até uma hora antes do sorteio nas lotéricas credenciadas. Além disso, o internet banking ou site Loterias Online também estão disponíveis.

Leia também

Segundo a Caixa Econômica Federal, a aposta mínima na Quina custa atualmente o valor de R$ 3. Portanto, é possível escolher cinco dezenas com esta opção.

O prêmio acumulado de hoje está em R$ 1,5 milhão. Para ganhar uma fatia da bolada, é preciso acertar 2, 3, 4 ou 5 números.

Resultado da Quina 6983

24 – 77 – 38 – 46 – 79

Já valores iguais ou acima de R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de D+2 a partir de sua apresentação em agência da Caixa Econômica Federal.

Quando você joga na Quina, todos saem ganhando. Por fim, uma porcentagem dos valores arrecadados com as apostas acaba repassada ao Governo Federal para que retornem à sociedade em forma de benefícios sociais.

Assim, mesmo que o seu bilhete não seja premiado, ganhará com melhorias e incentivos nas áreas de saúde, cultura, segurança e esporte.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!

Portal 6

Da Redação

A Redação do Portal 6 é formada por jornalistas e colaboradores comprometidos com a informação de qualidade, cobertura em tempo real e o que realmente importa para o leitor. Aqui você encontra reportagens exclusivas, análises, notícias de utilidade pública e os bastidores dos principais acontecimentos.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.