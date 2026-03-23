IPVA e licenciamento atrasados: motoristas que forem parados podem pagar na hora da abordagem e evitar apreensão do veículo

Lei permite regularizar débitos no local da blitz e impedir remoção do carro em determinadas situações

Gabriel Yuri Souto - 23 de março de 2026

(Foto: Reprodução/ Agência Brasil)

Motoristas que forem abordados em blitz com IPVA ou licenciamento atrasados podem pagar o débito na hora e evitar a apreensão do veículo. Com as mudanças no Código de Trânsito Brasileiro (CTB), a lei passou a priorizar a regularização imediata.

As orientações foram compartilhadas pelo perfil Dr. Vade Mecum, com base nas atualizações da legislação.

O que diz a lei sobre apreensão de veículos

A Lei nº 14.229/2021 mudou a forma de atuação nas fiscalizações. Agora, os agentes só removem o veículo em último caso.

Ou seja, se o motorista resolve a irregularidade no local, o agente libera o carro.

Assim, a abordagem passa a ter caráter mais corretivo do que punitivo nesse aspecto.

Pagamento na hora evita o guincho

Na prática, o motorista pode quitar o débito durante a abordagem.

Para isso, ele deve:

acessar o aplicativo do banco

pagar o valor via PIX

aguardar a atualização do sistema

Depois disso, o motivo da retenção deixa de existir. Portanto, o agente pode liberar o veículo imediatamente.

Multa continua valendo

Apesar da regularização no local, o motorista ainda responde pela infração.

Nesse caso, ele recebe:

multa gravíssima

7 pontos na CNH

Assim, o pagamento evita o guincho, mas não elimina a penalidade.

Quando o veículo ainda pode ser removido

O agente remove o carro quando o motorista não resolve a irregularidade na hora.

Além disso, outras infrações também podem justificar a remoção.

Por isso, a liberação depende da capacidade de resolver o problema imediatamente.

Dica para evitar prejuízo

Especialistas orientam manter o acesso ao aplicativo bancário e internet disponível.

Além disso, o motorista deve acompanhar os débitos do veículo com frequência.

Dessa forma, ele consegue agir rápido em uma abordagem e evita custos com pátio e guincho.

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