Omelete em formato de flor x normal: descubra o passo a passo e qual a melhor opção

Um truque simples muda textura e sabor do ovo e divide opiniões nas redes

Daniella Bruno - 23 de março de 2026

(Imagem: Ilustração/freepik)

Você já ouviu falar em ovo em formato de flor? Pois bem, se não, aqui você descobre se o viralizado ovo em formato de flor realmente vale o hype ou se é melhor continuar no velho e tradicional modo de preparo.

Essa técnica ganhou destaque nas redes sociais justamente por prometer uma textura diferente e um visual mais interessante, o que desperta curiosidade logo de cara.

Como fazer o ovo em formato de flor

Para fazer o ovo em formato de flor, você começa despejando o ovo diretamente na frigideira. Prefira manter o fogo médio ou baixo, pois assim evita que o ovo queime enquanto você faz os movimentos necessários para criar o formato.

Em seguida, deixe o ovo bem espalhado pela superfície. Logo depois, pegue uma espátula e arraste-a pelo meio da frigideira, puxando parte do conteúdo. Na sequência, continue arrastando pelas laterais, moldando o ovo até que ele comece a lembrar uma “flor” ou um pequeno “montinho”.

Visualmente, o resultado chama atenção: o ovo fica mais claro, com aparência mais úmida e delicada. Isso acontece, principalmente, porque ele não permanece tanto tempo em contato direto com o calor intenso.

Além disso, essa técnica permite controlar melhor o ponto, deixando o interior mais macio e suculento — algo que muita gente procura ao preparar ovos.

Comparação com o omelete tradicional

Agora, seguindo para a comparação, você prepara um omelete normal, rápido e prático, como todos já conhecem. Basta bater os ovos, levar à frigideira e cozinhar até atingir o ponto desejado.

No entanto, na hora do veredito, as diferenças ficam claras. O omelete tradicional apresenta aquela aparência clássica e um sabor já conhecido, sem grandes surpresas. Por outro lado, o ovo em formato de flor se destaca por ser mais úmido, mais leve e, para muitos, mais saboroso.

Além disso, a textura diferenciada faz com que a experiência seja mais interessante, especialmente para quem gosta de testar novidades na cozinha.

Portanto, se você quer experimentar algo novo, com um preparo simples, mas com resultado diferente, vale a pena testar essa técnica. Ainda assim, o modo tradicional continua sendo uma opção prática e eficiente para o dia a dia.

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Almanaque SOS Receitinhas (@sosreceitinhas)

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!