O alimento simples que neurologistas recomendam incluir no café da manhã para ajudar a proteger a memória
Rico em nutrientes essenciais para o cérebro, o ovo se destaca como aliado na prevenção do declínio cognitivo
Um alimento simples e acessível tem sido frequentemente recomendado por especialistas para o início do dia. O alimento simples que neurologistas recomendam incluir no café da manhã para ajudar a proteger a memória é o ovo, devido à sua composição rica em nutrientes importantes para o funcionamento do cérebro.
Estudos na área de nutrição e neurologia apontam que a alimentação tem papel direto na saúde cognitiva ao longo da vida.
Por que o ovo ajuda a memória
O ovo é fonte de colina, substância essencial para a produção de acetilcolina, um neurotransmissor ligado à memória e ao aprendizado.
Além disso, ele contém:
- vitaminas do complexo B
- proteínas de alta qualidade
- antioxidantes
Assim, esses nutrientes contribuem para a proteção das células cerebrais.
Relação com a saúde do cérebro
Pesquisas indicam que dietas ricas em colina podem ajudar a reduzir o risco de declínio cognitivo.
Além disso, o consumo regular de alimentos nutritivos favorece a manutenção das funções cerebrais.
Por isso, incluir o ovo no café da manhã pode ser uma estratégia simples para cuidar da memória.
Benefícios além da memória
O consumo de ovos também traz outras vantagens para a saúde.
Entre elas:
- melhora da saciedade
- auxílio na construção muscular
- suporte ao metabolismo
Dessa forma, o alimento contribui para o bem-estar geral.
Como incluir no café da manhã
O ovo pode ser preparado de diferentes formas, como:
- cozido
- mexido
- omelete
Além disso, pode ser combinado com outros alimentos saudáveis, como frutas e pães integrais.
Assim, o café da manhã se torna mais equilibrado.
Equilíbrio é fundamental
Apesar dos benefícios, especialistas recomendam manter uma alimentação variada.
Além disso, é importante evitar excessos e considerar orientações nutricionais individuais.
Portanto, o ovo pode ser um aliado, mas deve fazer parte de uma dieta equilibrada.
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