O alimento simples que neurologistas recomendam incluir no café da manhã para ajudar a proteger a memória

Rico em nutrientes essenciais para o cérebro, o ovo se destaca como aliado na prevenção do declínio cognitivo

Gabriel Yuri Souto - 23 de março de 2026

(Foto: Freepik)

Um alimento simples e acessível tem sido frequentemente recomendado por especialistas para o início do dia. O alimento simples que neurologistas recomendam incluir no café da manhã para ajudar a proteger a memória é o ovo, devido à sua composição rica em nutrientes importantes para o funcionamento do cérebro.

Estudos na área de nutrição e neurologia apontam que a alimentação tem papel direto na saúde cognitiva ao longo da vida.

Por que o ovo ajuda a memória

O ovo é fonte de colina, substância essencial para a produção de acetilcolina, um neurotransmissor ligado à memória e ao aprendizado.

Além disso, ele contém:

vitaminas do complexo B

proteínas de alta qualidade

antioxidantes

Assim, esses nutrientes contribuem para a proteção das células cerebrais.

Relação com a saúde do cérebro

Pesquisas indicam que dietas ricas em colina podem ajudar a reduzir o risco de declínio cognitivo.

Além disso, o consumo regular de alimentos nutritivos favorece a manutenção das funções cerebrais.

Por isso, incluir o ovo no café da manhã pode ser uma estratégia simples para cuidar da memória.

Benefícios além da memória

O consumo de ovos também traz outras vantagens para a saúde.

Entre elas:

melhora da saciedade

auxílio na construção muscular

suporte ao metabolismo

Dessa forma, o alimento contribui para o bem-estar geral.

Como incluir no café da manhã

O ovo pode ser preparado de diferentes formas, como:

cozido

mexido

omelete

Além disso, pode ser combinado com outros alimentos saudáveis, como frutas e pães integrais.

Assim, o café da manhã se torna mais equilibrado.

Equilíbrio é fundamental

Apesar dos benefícios, especialistas recomendam manter uma alimentação variada.

Além disso, é importante evitar excessos e considerar orientações nutricionais individuais.

Portanto, o ovo pode ser um aliado, mas deve fazer parte de uma dieta equilibrada.

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