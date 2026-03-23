Quina 6982: apostadores de 12 estados levam prêmio de mais de R$ 10 mil; veja as cidades sorteadas

Sem ganhador na faixa principal, concurso 6982 da Quina espalhou premiações de quatro acertos por 21 cidades do país

Gustavo de Souza -
Quina 6982: apostadores de 12 estados levam prêmio de mais de R$ 10 mil; veja as cidades sorteadas
(Foto: Divulgação)

Sem vencedores na faixa principal, o concurso 6982 da Quina terminou com o prêmio máximo acumulado e distribuiu valores de mais de R$ 10 mil para apostas feitas em diferentes regiões do país.

Ao todo, 27 jogos acertaram quatro dezenas e garantiram R$ 10.310,13 cada, segundo informações oficiais da Caixa Econômica Federal.

As dezenas sorteadas foram: 21, 25, 26, 42 e 46. Como ninguém cravou os cinco números, o próximo concurso, previsto para esta segunda-feira (23), terá prêmio estimado em R$ 1,5 milhão.

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21 cidades ganhadoras

Os bilhetes vencedores da quadra foram registrados em 21 cidades, distribuídas por 12 unidades da federação. A lista inclui:

  • Maceió (AL);
  • Manaus (AM);
  • Salvador (BA);
  • Paracuru (CE);
  • Varjota (CE);
  • Brasília (DF);
  • Imperatriz (MA);
  • Águas Formosas (MG);
  • Itabira (MG);
  • Jaboatão dos Guararapes (PE);
  • Recife (PE);
  • São Lourenço da Mata (PE);
  • Guaíra (PR);
  • Rio de Janeiro (RJ);
  • Aracaju (SE);
  • Franco da Rocha (SP);
  • Osasco (SP);
  • Presidente Prudente (SP);
  • Rio Grande da Serra (SP);
  • São João da Boa Vista (SP);
  • São Paulo (SP).

Além da quadra, outras faixas também tiveram grande número de contemplados. De acordo com a Caixa, 2.316 apostas acertaram três números e receberam R$ 114,47 cada.

Já na faixa de dois acertos, 60.069 apostas foram premiadas com R$ 4,41 por bilhete. O resultado reforça o alcance nacional da loteria, especialmente nas categorias intermediárias, que costumam concentrar maior volume de ganhadores.

Como funciona a Quina

Na Quina, o apostador pode escolher de cinco a 15 números entre os 80 disponíveis no volante. A aposta simples, com cinco dezenas, custa R$ 3, enquanto os jogos com mais números têm valor mais alto e aumentam as chances de premiação.

Segundo a Caixa, as apostas podem ser registradas até uma hora antes do sorteio, em lotéricas credenciadas ou pelos canais oficiais. Na aposta mínima, a probabilidade de acertar sozinho as cinco dezenas é de uma em mais de 24 milhões.

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Gustavo de Souza

Estudante de jornalismo na Universidade Federal de Goiás (UFG) e estagiário do Portal 6.

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