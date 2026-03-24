Aprovação de Trump cai a 36% após guerra contra o Irã, aponta pesquisa

Queda nos índices ocorre em meio a alta nos combustíveis e desgaste com conflito internacional

Folhapress - 24 de março de 2026

Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. (Foto: Reprodução)

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – A aprovação do presidente Donald Trump caiu para 36% nos EUA, no menor nível desde seu retorno à Casa Branca, de acordo com pesquisa Reuters/Ipsos.

Aprovação do desempenho de Trump caiu de 40% para 36%. Levantamento de quatro dias foi concluído ontem e publicado hoje pela agência.

A pesquisa Reuters/Ipsos indica que a piora ocorre em meio à alta dos preços de combustíveis e à desaprovação da guerra iniciada pelo governo contra o Irã.

Preços da gasolina subiram após EUA e Israel lançarem ataques coordenados contra o Irã em 28 de fevereiro.

O levantamento associa a mudança de humor do eleitorado a esse aumento e ao desgaste com o conflito.

A avaliação sobre custo de vida é um dos pontos mais fracos do presidente no estudo.

Apenas 25% disseram aprovar a forma como Trump lida com o tema, que foi central na campanha presidencial de 2024.

Entre republicanos, a aprovação geral segue alta, mas há sinais de desconforto com a inflação.

Cerca de um em cada cinco eleitores do partido disse desaprovar o desempenho de Trump na Casa Branca, e 34% desaprovaram sua condução do custo de vida, ante 27% na semana anterior.

GUERRA NO IRÃ PESA NA POPULARIDADE

A pesquisa mostra que a maioria desaprova os ataques dos EUA ao Irã. O índice de aprovação das ofensivas caiu de 37% para 35% em uma semana, enquanto a desaprovação subiu de 59% para 61%.

Levantamento feito logo após os primeiros ataques indicava mais indecisão do público. Na pesquisa de 28 de fevereiro a 1º de março, 27% aprovavam as ações, 43% desaprovavam e 29% diziam não ter certeza; no estudo mais recente, não houve a opção “não sei”, embora 5% tenham se recusado a responder.

A aprovação de Trump chegou a 47% nos primeiros dias do atual mandato e vinha girando em torno de 40% desde o verão passado. O novo resultado marca o ponto mais baixo do período, segundo a Reuters/Ipsos.

EFEITO LIMITADO SOBRE A DISPUTA PELO CONGRESSO

Queda na avaliação de Trump não parece afetar aliados republicanos na corrida pelas eleições de meio de mandato, em novembro. O levantamento mostrou que entre eleitores registrados, 38% disseram que os republicanos são melhores para cuidar da economia, contra 34% que apontaram os democratas.

A pesquisa foi feita online, em todo o país, com 1.272 adultos nos EUA. A margem de erro é de 3 pontos percentuais.

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