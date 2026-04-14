Delegado Manoel Vanderic prende filho que mantinha pai idoso em cárcere, sem remédios e sob agressões em Anápolis

Vítima de 89 anos estava debilitada, desnutrida e vivia em condições insalubres nos fundos da casa

Lara Duarte - 14 de abril de 2026

Idoso de 89 anos estava sendo mantido em cárcere privado. (Foto: Reprodução)

O delegado Manoel Vanderic prendeu em flagrante, na manhã desta terça-feira (14), um homem de 40 anos que mantinha o próprio pai, de 89 anos, em cárcere privado, no bairro Santo Antônio, em Anápolis.

Segundo as investigações da Delegacia Especializada no Atendimento ao Idoso (DEAI), a vítima vivia sem acesso a medicamentos, mesmo sendo diabética, além de sofrer agressões físicas constantes, com socos e tapas, ameaças e xingamentos.

O suspeito também se apropriava da aposentadoria do pai todos os meses, ficando com o dinheiro sem oferecer qualquer tipo de cuidado ou assistência.

Idoso era mantido em condições insalubres e sem qualquer cuidado

No momento em que foi localizado, o idoso estava extremamente debilitado, desnutrido e apresentava diversos hematomas e feridas pelo corpo. Ele relatou aos policiais que não entendia o motivo das agressões e disse que, naquele dia, havia se alimentado apenas com bananas.

A vítima era mantida em um quarto simples nos fundos do imóvel, em condições precárias, com presença de urina e fezes, junto a entulhos.

As denúncias começaram após vizinhos ouvirem gemidos e pedidos de socorro. Em outras ocasiões, a Polícia Militar (PM) já havia sido acionada, mas não conseguiu entrar no imóvel, já que o filho negava a presença do idoso e impedia o acesso.

Desta vez, os policiais da DEAI conversaram com moradores da região e conseguiram entrar pelos fundos da casa. Mesmo durante a abordagem, o suspeito voltou a negar que o pai estivesse no local, mas o idoso foi encontrado escondido no imóvel.

A vítima foi resgatada, recebeu atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foi encaminhada para uma unidade de saúde. Ainda não há informações sobre o estado clínico dele.

O filho foi autuado em flagrante por cárcere privado, tortura e apropriação de aposentadoria, sendo encaminhado à cadeia pública. Somadas, as penas podem chegar a 23 anos de prisão.

Esta é a terceira prisão em flagrante realizada pela DEAI em Anápolis nos últimos 15 dias por crimes contra pessoas idosas.

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