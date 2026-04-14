A punição que está sendo aplicada a motoristas que usam celular no sinal fechado

Saiba qual é a infração que motoristas estão cometendo despretensiosamente e que resulta em multa gravíssima, além de sete pontos na CNH

Gustavo de Souza - 14 de abril de 2026

(Foto: Divulgação / DETRAN)

Parar no semáforo não dá ao motorista nenhuma espécie de pausa nas regras de trânsito. Mesmo com o veículo imobilizado no sinal vermelho, segurar ou manusear o celular pode render autuação por infração gravíssima, com multa de R$ 293,47 e sete pontos na CNH.

A dúvida é comum porque muitos condutores associam a infração apenas ao carro em movimento. Porém, o entendimento adotado pelas autoridades é que a condução do veículo pelo motorista se mantém mesmo durante a parada momentânea no semáforo. Por isso, o uso do celular nesse intervalo também é considerado irregular.

O enquadramento mais severo recai sobre quem é flagrado segurando ou manuseando o aparelho ao volante. Foi justamente esse ponto que a Lei nº 13.281 alterou no artigo 252 do CTB, transformando a conduta em infração gravíssima.

Além da abordagem presencial, o monitoramento tem ganhado reforço tecnológico em operações recentes, em que a Polícia Rodoviária Federal passou a usar câmeras com inteligência artificial capazes de identificar indícios de uso do celular ao volante, com validação posterior por agentes.

Isso amplia a capacidade de fiscalização e reduz a sensação de impunidade entre motoristas que ainda insistem no hábito.

A preocupação das autoridades não é apenas punir. Segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), o celular compromete a atenção e retarda a reação do condutor, aumentando o risco de sinistros (acidentes, ocorrências ou eventos danosos) mesmo em paradas curtas e retomadas rápidas do fluxo.