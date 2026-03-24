Maior esqueleto de metal do mundo: bilhões de aço abandonado para apodrecer a mais de 4 mil metros de altura

Cemitério de trens em Uyuni reúne locomotivas abandonadas que se deterioram com o sal e o vento no deserto boliviano

Gabriel Dias - 24 de março de 2026

(Foto: Reprodução/WikiMedia)

O que um dia representou o auge da tecnologia ferroviária hoje se encontra como um esqueleto de metal abandonado em meio ao deserto boliviano.

Em Uyuni, o chamado cemitério de trens reúne locomotivas e vagões deixados para trás após o declínio das atividades ferroviárias na região.

Localizado próximo ao Salar de Uyuni, o espaço abriga estruturas metálicas que, ao longo dos anos, passaram a sofrer intensa degradação causada pelas condições ambientais. O cenário ganhou destaque recente em vídeo publicado por Vainer Polo no Instagram.

Ferro corroído por sal e vento

As locomotivas remontam ao período em que a Bolívia buscava expandir sua malha ferroviária para o escoamento de minérios. Com a queda da atividade e mudanças econômicas, os equipamentos foram abandonados.

O ambiente local acelera o desgaste. A alta concentração de sal, combinada com ventos constantes, provoca corrosão no ferro, deteriorando gradualmente as estruturas.

Sem manutenção, vagões e trilhos apresentam sinais avançados de desgaste, com partes abertas, enferrujadas e fragmentadas.

De área abandonada a ponto turístico

Com o passar do tempo, o local passou a atrair visitantes interessados no cenário incomum. Atualmente, o cemitério de trens integra roteiros turísticos da região de Uyuni.

Os visitantes circulam entre as antigas locomotivas, registrando imagens e observando de perto as estruturas que marcaram uma fase importante do desenvolvimento ferroviário no país.

O espaço funciona como um registro físico desse período, reunindo equipamentos que permanecem expostos às condições naturais e à ação contínua do tempo.

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