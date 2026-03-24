Médico vira alvo de operação por suspeita de tráfico de drogas em Catalão

Indícios apontam que ele poderia estar utilizando cargo para facilitar comercialização e distribuição na região

Augusto Araújo Augusto Araújo -
Médico vira alvo de operação por suspeita de tráfico de drogas em Catalão
Polícia cumpriu mandados na casa de médico em Catalão. (Foto: Divulgação/PCGO)

A Polícia Civil (PC) deflagrou nesta terça-feira (24) uma operação em Catalão para investigar um médico suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas.

Conforme a Delegacia Estadual de Repressão a Narcóticos (Denarc), a ação teve como objetivo o cumprimento de mandado de busca e apreensão em um imóvel ligado ao profissional.

Segundo as investigações, há indícios de que ele poderia estar utilizando do cargo para facilitar a comercialização e distribuição de entorpecentes na região.

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Durante as diligências, os policiais apreenderam celulares, documentos e outros materiais que serão analisados pela perícia.

O conteúdo pode ajudar a esclarecer a dinâmica do suposto esquema e identificar possíveis conexões com outros envolvidos.

De acordo com a corporação, as investigações seguem em andamento e sob sigilo, com o objetivo de aprofundar a apuração e responsabilizar todos os participantes do esquema criminoso.

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Augusto Araújo

Augusto Araújo

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás, é editor do Portal 6. Já atuou em veículos como o Jornal Opção e tem experiência em assessoria de comunicação. Apaixonado por esportes, preza pela apuração rigorosa, pela clareza na informação e pelo compromisso com o interesse público.

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