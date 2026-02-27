Delivery de luxo: foragido, pai da influenciadora Duda Freire é preso em Goiânia por tráfico em bairros nobres

Ordem judicial foi expedida em julho de 2025, após condenação com trânsito em julgado

Davi Galvão - 27 de fevereiro de 2026

Duda ao lado do pai, Dyogo Hilario Tocafundo. (Foto: Redes Sociais)

O pai da influenciadora digital Duda Freire foi preso nesta quinta-feira (26), em Goiânia, para cumprimento de pena definitiva por tráfico de drogas. Dyogo Hilario Tocafundo, de 46 anos, tinha mandado de prisão em aberto e foi localizado pela Polícia Militar na Rua 132, no Setor Marista.

Segundo o G1, a ordem judicial foi expedida em julho de 2025, após condenação com trânsito em julgado, o que determina o início imediato do cumprimento da pena em regime fechado.

A localização ocorreu após levantamento da Agência Local de Inteligência, que indicou o possível paradeiro do condenado.

Ainda conforme a polícia, ele possui histórico de envolvimento com o tráfico em Goiás. As investigações apontaram que a atuação ocorria na modalidade conhecida como “delivery”, com fornecimento de drogas principalmente em bairros de maior poder aquisitivo, como Setor Marista e Setor Bueno.

O Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões aponta que o mandado tem caráter definitivo.

Após a abordagem, Dyogo foi encaminhado ao Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia, onde passará a cumprir a pena de 18 anos de reclusão.

