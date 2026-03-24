Não é frita, nem cozida: a melhor forma de fazer carne moída, segundo chefs

Uma versão diferente que transforma totalmente o sabor do prato

Daniella Bruno - 24 de março de 2026

(Foto: Captura de Tela/Instagram)

Essa receita de carne moída recheada vai transformar a simples carne moída que você conhece de uma vez por todas. Além disso, ela traz uma proposta diferente, que foge do tradicional e surpreende tanto na aparência quanto no sabor.

Ingredientes

– 500g de carne moída

– Pasta de cebola a gosto

– Páprica defumada a gosto

– Alho a gosto

– Bastante coentro

– 1 ovo

– Presunto em fatias

– Mussarela em fatias

– Margarina (para untar)

– Azeite (para pincelar)

Primeiramente, você vai precisar de 500g de carne moída. Em seguida, acrescente pasta de cebola, páprica defumada, alho, bastante coentro e um ovo. Depois disso, misture muito bem, garantindo que os ingredientes se espalhem perfeitamente na carne, para que ela absorva todo o sabor.

Montagem do rocambole de carne

Agora, pegue um saco plástico, forre sua bancada e acrescente toda a carne moída nessa área protegida. Em seguida, espalhe bem, evitando que fique muito grossa, mas também sem deixar fina demais — aqui, o segredo é encontrar um equilíbrio.

Logo depois, acrescente presunto e mussarela em fatias sobre toda a superfície. Então, enrole bem e com cuidado, formando um rocambole de carne.

Com o plástico ainda envolto, dê uma leve modelada com as mãos para fixar o formato. Em seguida, retire o plástico com cuidado e coloque a carne em uma travessa.

Preparo na airfryer e resultado final

Antes de levar ao preparo, unte levemente a travessa com margarina e pincele um pouco de azeite por cima da carne. Dessa forma, você garante mais sabor e uma textura mais dourada.

Depois disso, leve à airfryer a 180 graus por cerca de 30 minutos. Durante esse tempo, a carne cozinha de maneira uniforme, mantendo a suculência e intensificando os sabores do recheio.

Por fim, o resultado fica agradável aos olhos e, principalmente, ao paladar. Além de prática, essa receita se destaca por ser versátil e perfeita para inovar nas refeições do dia a dia.

Portanto, não é frita, nem cozida: essa é, sem dúvidas, uma das melhores formas de preparar carne moída — simples, diferente e digna de elogios.

Confira a receita no vídeo abaixo!

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por ESTHER VICENTE |🌸 (@stheevicente)

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