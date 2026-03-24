Não é frita, nem cozida: a melhor forma de fazer carne moída, segundo chefs
Uma versão diferente que transforma totalmente o sabor do prato
Essa receita de carne moída recheada vai transformar a simples carne moída que você conhece de uma vez por todas. Além disso, ela traz uma proposta diferente, que foge do tradicional e surpreende tanto na aparência quanto no sabor.
Ingredientes
– 500g de carne moída
– Pasta de cebola a gosto
– Páprica defumada a gosto
– Alho a gosto
– Bastante coentro
– 1 ovo
– Presunto em fatias
– Mussarela em fatias
– Margarina (para untar)
– Azeite (para pincelar)
Primeiramente, você vai precisar de 500g de carne moída. Em seguida, acrescente pasta de cebola, páprica defumada, alho, bastante coentro e um ovo. Depois disso, misture muito bem, garantindo que os ingredientes se espalhem perfeitamente na carne, para que ela absorva todo o sabor.
Montagem do rocambole de carne
Agora, pegue um saco plástico, forre sua bancada e acrescente toda a carne moída nessa área protegida. Em seguida, espalhe bem, evitando que fique muito grossa, mas também sem deixar fina demais — aqui, o segredo é encontrar um equilíbrio.
Logo depois, acrescente presunto e mussarela em fatias sobre toda a superfície. Então, enrole bem e com cuidado, formando um rocambole de carne.
Com o plástico ainda envolto, dê uma leve modelada com as mãos para fixar o formato. Em seguida, retire o plástico com cuidado e coloque a carne em uma travessa.
Preparo na airfryer e resultado final
Antes de levar ao preparo, unte levemente a travessa com margarina e pincele um pouco de azeite por cima da carne. Dessa forma, você garante mais sabor e uma textura mais dourada.
Depois disso, leve à airfryer a 180 graus por cerca de 30 minutos. Durante esse tempo, a carne cozinha de maneira uniforme, mantendo a suculência e intensificando os sabores do recheio.
Por fim, o resultado fica agradável aos olhos e, principalmente, ao paladar. Além de prática, essa receita se destaca por ser versátil e perfeita para inovar nas refeições do dia a dia.
Portanto, não é frita, nem cozida: essa é, sem dúvidas, uma das melhores formas de preparar carne moída — simples, diferente e digna de elogios.
Confira a receita no vídeo abaixo!
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