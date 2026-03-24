Você fez carne moída do jeito errado a vida toda: aprenda o truque dos restaurantes

Um detalhe simples muda totalmente a textura e o sabor da carne

Daniella Bruno - 24 de março de 2026

(Imagem: Ilustração/IA)

Um truque simples está chamando atenção nas redes sociais por transformar completamente a forma de preparar carne moída. Em vez do preparo tradicional, a receita aposta em uma mistura bem temperada e em uma montagem criativa que deixa o prato mais saboroso e visualmente interessante.

Como preparar a carne moída temperada

Primeiramente, coloque a carne moída em um recipiente. Em seguida, adicione farinha de rosca, ovo, cebola bem picada, alho, salsinha e sal a gosto. Logo depois, acrescente um mix de ervas, que pode incluir pimenta-do-reino, páprica doce e chimichurri, garantindo mais sabor ao preparo.

Na sequência, misture tudo muito bem com as mãos — de preferência usando luvas — até obter uma massa homogênea. Esse passo é essencial, pois garante que todos os ingredientes se incorporem de forma uniforme.

Depois disso, pegue pequenas porções da carne e coloque em forminhas de gelo, pressionando levemente para moldar. Em seguida, reserve.

Montagem com purê de batata

Enquanto a carne descansa, prepare as batatas. Cozinhe normalmente até ficarem bem macias. Logo após, amasse bem e adicione maionese, manteiga, sal e ervas a gosto, formando um purê cremoso e bem temperado.

Em seguida, espalhe esse purê no fundo de uma travessa, criando uma base uniforme. Depois, retire as porções de carne das forminhas e distribua sobre o purê.

Para finalizar, você pode adicionar mais salsinha por cima e levar ao forno para dourar levemente, garantindo ainda mais sabor e uma apresentação diferenciada.

Por que essa receita chama atenção

Esse método se destaca porque transforma ingredientes simples em um prato criativo e diferente do comum. Além disso, o uso da forminha de gelo facilita a padronização das porções, deixando tudo mais organizado.

Ao mesmo tempo, a combinação da carne bem temperada com o purê cremoso cria um contraste de texturas que torna o prato ainda mais interessante. Ou seja, é uma opção prática, saborosa e perfeita para inovar no dia a dia.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!