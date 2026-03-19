Carne moída não é tudo igual: chef ensina as melhores carnes para pedir no açougue

Um detalhe simples muitas vezes ignorado pode mudar sabor textura e suculência do prato

Magno Oliver - 19 de março de 2026

(Foto: Arquivo/Agência Brasil)

A escolha da carne moída vai muito além do preço ou da aparência no balcão.

Os açougueiros e chefs de cozinha explicam que cada corte bovino possui características próprias de gordura, textura e sabor, que influenciam diretamente no resultado final das receitas.

Saber o que pedir no açougue pode garantir pratos mais suculentos, equilibrados e adequados para cada tipo de preparo. Um vídeo no Instagram viralizou com um tutorial precioso de uma chef de cozinha para você não errar no preparo do prato.

Carne moída não é tudo igual: chef ensina as melhores carnes para pedir no açougue

1. Patinho

Considerado um dos cortes mais magros, o Patinho é indicado para quem busca uma carne moída com menos gordura. Ele é ideal para preparos como recheios, molhos e pratos mais leves. Por ter baixa gordura, exige atenção no preparo para não ressecar, sendo recomendado adicionar líquidos ou cozinhar por menos tempo.

2. Acém

O Acém apresenta maior teor de gordura e fibras, o que garante mais sabor e suculência. É uma das opções mais versáteis para carne moída, funcionando bem em hambúrgueres, almôndegas e refogados. Sua composição permite preparos mais longos sem perder textura, sendo bastante utilizado no dia a dia.

3. Músculo

O Músculo se destaca pela presença de colágeno, que se transforma em gelatina natural durante o cozimento. Isso proporciona maciez e umidade à carne moída, sendo ideal para molhos encorpados e cozidos. Apesar de mais firme no início, entrega sabor intenso quando bem preparado.

Confira mais detalhes:

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