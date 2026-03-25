Com até 50% off, Art’s Fogões promove liquidação de despedida em Anápolis

Despedida marca uma nova fase para a loja, prometendo ainda mais praticidade e a mesma qualidade

Isabella Valverde - 25 de março de 2026

Arts Fogões. (Foto: Divulgação)

Referência em eletrodomésticos premium, tecnologia e acabamento superior em Anápolis, a Art’s Fogões está realizando uma liquidação total, com condições especiais em todos os produtos e descontos de até 50%.

Com itens a preço de custo, essa é a última oportunidade para os clientes renovarem a casa sem pesar no bolso.

A ação marca o fechamento da unidade física, que se despede sem clima de tristeza e já de olho no futuro. Isso porque a empresa passa por um processo de reinvenção e migra para o ambiente digital.

Expandindo seus horizontes, a Art’s Fogões agora aposta no online para se aproximar ainda mais dos clientes, oferecendo praticidade e a possibilidade de realizar compras sem sair de casa.

Com a novidade, a marca passa a estar literalmente na palma da mão, acompanhando as novas formas de consumo e reforçando sua presença no mercado.

Então, quem quiser aproveitar as ofertas especiais deve correr até a loja física, localizada na Avenida Goiás, nº 798, esquina com a Rua 15 de Dezembro, em Anápolis, antes do encerramento definitivo das atividades no local.

A Art’s Fogões fica aberta de segunda à sexta-feira, das 09h às 18h, além de sábado, das 09h às 13h30.