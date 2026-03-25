Viúva de Maguito, Flávia Teles assina ficha de filiação no PSDB

Ex-primeira-dama de Aparecida de Goiânia é cotada para disputar vaga de deputada

Lara Duarte - 25 de março de 2026

Ex-primeira-dama de Aparecida de Goiânia, Flávia Teles oficializou filiação ao PSDB. (Foto: Reprodução/Instagram)

A ex-primeira-dama de Aparecida de Goiânia, Flávia Teles, oficializou nesta quarta-feira (25) sua filiação ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), durante evento realizado na Assembleia Legislativa de Goiás (Alego)

Viúva do ex-governador Maguito Vilela, ela passa a integrar a legenda em um momento de reestruturação política do partido no estado. A ficha de filiação foi abonada pelo ex-governador Marconi Perillo, uma das principais lideranças tucanas em Goiás.

Flávia afirmou que a decisão de ingressar no PSDB foi pessoal e destacou a relação de respeito construída entre Maguito e Marconi ao longo dos anos.

Nos bastidores, o nome dela é apontado como possível candidata a uma vaga na Câmara dos Deputados nas próximas eleições.

O ato também reuniu outras lideranças políticas e marcou novas filiações à sigla, como a do ex-procurador-geral do Estado, Alexandre Tocantins, além de outros nomes.

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