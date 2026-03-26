Colocar uma fita vermelha amarrada na mochila: para que serve e por que é recomendado?

Tradição sugere uso do objeto como forma de proteção energética no dia a dia e tem ganhado cada vez mais adeptos

Layne Brito - 26 de março de 2026

(Foto: Reprodução/IA)

De acordo com o Feng Shui, prática chinesa milenar que busca harmonizar energias, os objetos que fazem parte da rotina têm influência direta sobre o equilíbrio pessoal e emocional.

Nesse cenário, itens de uso frequente passam a ter um significado além da função prática. A mochila, por exemplo, é vista como um elemento simbólico que acompanha a pessoa ao longo do dia, carregando não apenas pertences, mas também energia.

A partir dessa interpretação, algumas intervenções simples são recomendadas para potencializar boas vibrações. Uma delas é amarrar uma fita vermelha na mochila, prática que tem se popularizado entre seguidores da filosofia.

Segundo o Feng Shui, a cor vermelha representa proteção, força e vitalidade. Por isso, ao ser colocada em pontos estratégicos da mochila, como zíperes ou alças, a fita funcionaria como um bloqueio simbólico contra energias negativas.

A prática também é associada à proteção contra inveja e influências externas, especialmente em ambientes com grande circulação de pessoas, como escolas, locais de trabalho e transporte coletivo.

Outro aspecto considerado é a constância. Como a mochila acompanha a rotina diária, a fita vermelha atuaria como um elemento de proteção contínua, ajudando a manter o equilíbrio energético ao longo do dia.

Para que o ritual tenha sentido dentro da filosofia, o Feng Shui orienta que a mochila esteja sempre organizada e em bom estado, já que o acúmulo de bagunça pode prejudicar o fluxo de energia.

A recomendação também costuma aparecer em momentos de transição, como início de novas fases, quando há maior necessidade de proteção e estabilidade emocional.

Mesmo sem comprovação científica, a prática se mantém popular por estar ligada à intenção e ao simbolismo, fatores que, segundo o Feng Shui, contribuem para uma sensação maior de segurança e bem-estar no cotidiano.

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