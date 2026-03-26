Conheça a carne para assar melhor que picanha e alcatra, macia e suculenta, segundo açougueiros

Fraldinha ganha destaque entre especialistas por unir sabor intenso, maciez e preparo simples no dia a dia

Gabriel Yuri Souto - 26 de março de 2026

(Imagem: Reprodução/Captura de tela/ Youtube)

Escolher a carne ideal para assar vai muito além da tradicional picanha ou da alcatra. Embora esses cortes sejam clássicos, açougueiros e especialistas apontam que existem opções ainda mais versáteis e saborosas. Uma delas vem ganhando cada vez mais espaço: a fraldinha.

De acordo com guias especializados e recomendações de açougueiros, a fraldinha se destaca por ser macia, suculenta e fácil de preparar, sendo uma alternativa eficiente para quem busca sabor sem complicação.

Por que a fraldinha pode ser melhor que picanha e alcatra

A fraldinha apresenta fibras longas e textura macia, o que garante uma carne suculenta quando preparada corretamente. Além disso, ela possui uma quantidade equilibrada de gordura, suficiente para manter o sabor sem deixar o corte pesado.

Enquanto a picanha depende da camada de gordura para atingir sua suculência, e a alcatra pode ressecar se for mal preparada, a fraldinha tende a entregar bons resultados mesmo com técnicas mais simples.

Outro ponto importante é a rapidez no preparo. Esse corte assa mais rápido e permite cortes em tiras, o que facilita o consumo e valoriza ainda mais a maciez.

Outras carnes que também surpreendem no churrasco

Além da fraldinha, outros cortes também aparecem com frequência nas recomendações de açougueiros:

Maminha: leve, macia e com sabor suave

leve, macia e com sabor suave Contrafilé: suculento e com sabor marcante

suculento e com sabor marcante Costela: rica em gordura e ideal para preparo lento

rica em gordura e ideal para preparo lento Cupim: extremamente macio quando bem preparado

Esses cortes se destacam por equilibrar sabor, textura e custo-benefício, sendo alternativas interessantes para variar o cardápio.

O segredo está na escolha e no preparo

Independentemente do corte, alguns fatores fazem toda a diferença no resultado final. A quantidade de gordura, o marmoreio e o ponto da carne influenciam diretamente na maciez e na suculência.

Carnes com gordura entremeada tendem a ser mais saborosas, pois essa gordura derrete durante o preparo e mantém a umidade do corte.

Além disso, evitar excesso de manipulação e respeitar o ponto ideal ajudam a preservar os sucos naturais da carne.

Tendência entre quem busca praticidade

A preferência por cortes como a fraldinha acompanha uma mudança no comportamento do consumidor. Cada vez mais, as pessoas buscam carnes que entreguem qualidade e praticidade no preparo.

Assim, mesmo com a fama da picanha e da alcatra, outros cortes ganham espaço por oferecer resultados semelhantes ou até superiores com menos esforço.

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