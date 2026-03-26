Conheça a carne para assar melhor que picanha e alcatra, macia e suculenta, segundo açougueiros
Fraldinha ganha destaque entre especialistas por unir sabor intenso, maciez e preparo simples no dia a dia
Escolher a carne ideal para assar vai muito além da tradicional picanha ou da alcatra. Embora esses cortes sejam clássicos, açougueiros e especialistas apontam que existem opções ainda mais versáteis e saborosas. Uma delas vem ganhando cada vez mais espaço: a fraldinha.
De acordo com guias especializados e recomendações de açougueiros, a fraldinha se destaca por ser macia, suculenta e fácil de preparar, sendo uma alternativa eficiente para quem busca sabor sem complicação.
Por que a fraldinha pode ser melhor que picanha e alcatra
A fraldinha apresenta fibras longas e textura macia, o que garante uma carne suculenta quando preparada corretamente. Além disso, ela possui uma quantidade equilibrada de gordura, suficiente para manter o sabor sem deixar o corte pesado.
Enquanto a picanha depende da camada de gordura para atingir sua suculência, e a alcatra pode ressecar se for mal preparada, a fraldinha tende a entregar bons resultados mesmo com técnicas mais simples.
Outro ponto importante é a rapidez no preparo. Esse corte assa mais rápido e permite cortes em tiras, o que facilita o consumo e valoriza ainda mais a maciez.
Outras carnes que também surpreendem no churrasco
Além da fraldinha, outros cortes também aparecem com frequência nas recomendações de açougueiros:
- Maminha: leve, macia e com sabor suave
- Contrafilé: suculento e com sabor marcante
- Costela: rica em gordura e ideal para preparo lento
- Cupim: extremamente macio quando bem preparado
Esses cortes se destacam por equilibrar sabor, textura e custo-benefício, sendo alternativas interessantes para variar o cardápio.
O segredo está na escolha e no preparo
Independentemente do corte, alguns fatores fazem toda a diferença no resultado final. A quantidade de gordura, o marmoreio e o ponto da carne influenciam diretamente na maciez e na suculência.
Carnes com gordura entremeada tendem a ser mais saborosas, pois essa gordura derrete durante o preparo e mantém a umidade do corte.
Além disso, evitar excesso de manipulação e respeitar o ponto ideal ajudam a preservar os sucos naturais da carne.
Tendência entre quem busca praticidade
A preferência por cortes como a fraldinha acompanha uma mudança no comportamento do consumidor. Cada vez mais, as pessoas buscam carnes que entreguem qualidade e praticidade no preparo.
Assim, mesmo com a fama da picanha e da alcatra, outros cortes ganham espaço por oferecer resultados semelhantes ou até superiores com menos esforço.
Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!