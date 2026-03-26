Erva que ajuda a destravar o clico da prosperidade e renovar as energias boas

Prática conhecida por gerações reaparece como alternativa para quem tenta sair de ciclos repetitivos sem avanço

Layne Brito -
Erva que ajuda a destravar o clico da prosperidade e renovar as energias boas
(Imagem: Reprodução/Captura de tela/ Youtube)

Em meio à rotina puxada, contas acumuladas e a sensação constante de esforço sem recompensa, muita gente começa a se perguntar: por que, mesmo fazendo tudo certo, a vida financeira parece não sair do lugar? A resposta, para alguns, pode ir além do visível e passa por práticas antigas que atravessam gerações.

Há quem trabalhe muito e ainda assim receba pouco. Não por falta de capacidade, nem necessariamente por fatores externos, mas por se ver preso em um ciclo que simplesmente não avança.

A sensação é de tentar, se esforçar e entregar mais do que o esperado,  mas o retorno nunca chega na mesma proporção.

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Dentro desse contexto, o louro surge como um símbolo de abertura de caminhos.

Tradicionalmente associado à prosperidade, ele não é visto como algo que força resultados, mas como um elemento que ajuda a remover bloqueios e permitir que o fluxo da vida volte a acontecer.

A proposta, segundo quem acredita, não envolve promessas milagrosas.

Trata-se de um momento de pausa, intenção e conexão pessoal. A ideia é simples: lembrar que receber também é uma habilidade.

O ritual é direto:

  • Ferva 7 folhas de louro em 1 litro de água.
  • Deixe esfriar.
  • Após o banho normal, jogue do pescoço para baixo e diga:
  • “Eu abro. Eu destranco pra receber.”

A prática costuma ser realizada em fases específicas da lua  Nova, Crescente ou Cheia, e em horários como 12h ou 18h.

Sem exageros, a recomendação é observar.

Para muitos, pequenas mudanças internas já são suficientes para transformar a forma como as oportunidades aparecem.

Como dizem os mais antigos, às vezes o que parece travado não está no mundo,  mas na forma como a gente se permite acessar o que já é nosso.

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Layne Brito

Estudante de jornalismo na Universidade Evangélica de Goiás (UniEVANGÉLICA) e engenheira agrônoma, curiosa e sempre em busca de aprender, observar e contar histórias.

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