6 perfumes do O Boticário que parecem importados da França

Algumas fragrâncias nacionais surpreendem ao entregar experiências sensoriais muito além do esperado

Magno Oliver - 27 de março de 2026

(Foto: Reprodução/Pexels)

O mercado de perfumaria tem passado por uma transformação significativa nos últimos anos, com marcas nacionais ganhando destaque ao oferecer fragrâncias sofisticadas por valores mais acessíveis.

No Brasil, empresas como o O Boticário investem em tecnologia, matérias-primas e desenvolvimento olfativo para criar perfumes que, muitas vezes, se aproximam de clássicos internacionais, especialmente da tradicional escola francesa.

O avanço da perfumaria nacional está ligado à evolução técnica e à compreensão mais profunda das preferências do consumidor. Isso permite criar fragrâncias com perfis semelhantes aos importados, sem necessariamente replicá-los, mas evocando sensações parecidas.

6 perfumes do O Boticário que parecem importados da França

1. Inesquecível Primavera de Amor

Com perfil floral sofisticado, essa fragrância remete ao Insolence da Guerlain. Suas notas de mandarina, frésia e bergamota criam uma abertura leve, enquanto o corpo floral com rosa-damascena e jasmim reforça a elegância. O fundo com âmbar e sândalo garante fixação marcante.

2. Floratta Blue

Conhecido pela leveza e frescor, apresenta semelhança com o CK One da Calvin Klein. A combinação de chá, bergamota e lima oferece um início cítrico, seguido por flores suaves. O resultado é versátil e ideal para uso diário.

3. Coffee Woman Seduction

Essa fragrância doce e envolvente lembra o Fantasy de Britney Spears. As notas frutadas e gourmand, como kiwi e chocolate branco, criam um aroma jovem, enquanto o café no fundo adiciona profundidade e personalidade.

4. Egeo Dolce

Um dos perfumes mais populares da marca, apresenta semelhanças com fragrâncias gourmand internacionais. Sua combinação de baunilha, marshmallow e frutas vermelhas cria um aroma doce intenso, associado a perfumes importados de perfil jovem e marcante.

5. Lily Eau de Parfum

Reconhecido pela sofisticação, o Lily segue a tradição da perfumaria clássica europeia. Com notas de lírio, jasmim e fundo amadeirado, entrega uma experiência refinada, frequentemente comparada a fragrâncias francesas de alto padrão.

6. Glamour Secrets Black

Com perfil mais noturno e envolvente, combina frutas vermelhas, baunilha e notas amadeiradas. Esse equilíbrio cria um aroma sensual e sofisticado, semelhante a perfumes importados voltados para ocasiões especiais.

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