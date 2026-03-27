Motociclista morre após carro avançar sinal vermelho e provocar acidente em Catalão; condutor fugiu

Jovem que provocou acidente fugiu do local, mas foi preso pela PM no local de trabalho

Ícaro Gonçalves - 27 de março de 2026

Colisão ocorreu após motorista do carro furar sinal vermelho (Fotos: Reprodução)

Uma colisão entre um carro e uma motocicleta terminou com a morte de um homem de 44 anos na manhã desta sexta-feira (27), na Avenida Raulina Fonseca Paschoal, no Centro da cidade de Catalão.

O acidente aconteceu por volta das 07h, em um cruzamento com semáforo próximo a um supermercado.

O Portal 6 apurou que o condutor do carro, um jovem de 19 anos, teria avançado o sinal vermelho e atingido em cheio a motocicleta que passava pelo cruzamento. O impacto foi forte e lançou a vítima para fora da via, deixando-a gravemente ferida.

O motociclista foi encontrado por testemunhas inconsciente e com múltiplas lesões. Ele sofreu traumatismo cranioencefálico grave, fratura em membro inferior e suspeita de hemorragia interna.

Equipes do Corpo de Bombeiros fizeram o atendimento inicial e encaminharam a vítima ao pronto-socorro da Santa Casa de Catalão. Apesar dos esforços, ele não resistiu aos ferimentos e morreu após dar entrada na unidade hospitalar.

Após o acidente, o jovem que conduzia o carro fugiu sem prestar socorro. A atitude mobilizou equipes policiais, que iniciaram buscas para localizar o veículo envolvido.

O suspeito, que é funcionário de um posto de combustíveis, foi encontrado e detido horas depois pelos militares. As circunstâncias do acidente seguem sendo apuradas.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!