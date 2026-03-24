O alerta do Corpo de Bombeiros para quem sai de casa e deixa o carregador ligado na tomada

Incêndio em residência reacende discussão sobre riscos de aparelhos conectados sem supervisão

Gabriel Yuri Souto - 24 de março de 2026

(Foto: Reprodução)

Um incêndio registrado em uma residência reforçou um alerta importante para o dia a dia. O caso chamou atenção para os riscos de deixar carregador ligado na tomada, principalmente quando não há ninguém em casa.

As informações foram divulgadas a partir de relatos sobre a ocorrência atendida pelo Corpo de Bombeiros.

Incêndio começou com equipamento ligado

O caso aconteceu no bairro Imperador, em Salgueiro, Pernambuco.

Segundo as informações iniciais, os moradores haviam saído para trabalhar e deixaram um carregador de celular conectado à tomada.

Com isso, há suspeita de que o equipamento tenha superaquecido, o que pode ter dado início às chamas.

Fogo se espalhou rapidamente

O incêndio atingiu uma casa localizada na Rua Antônio Parente Alencar.

Além disso, o fogo se espalhou rapidamente pelos cômodos, causando danos significativos.

Entre os prejuízos, estão:

móveis destruídos

objetos queimados

estrutura parcialmente comprometida

Apesar disso, ninguém ficou ferido.

Bombeiros atuaram na ocorrência

O Corpo de Bombeiros foi acionado e controlou o incêndio.

Durante a operação, a equipe chegou a interditar a rua para garantir a segurança.

Assim, a atuação evitou que o fogo se alastrasse para imóveis vizinhos.

Por que carregadores podem causar incêndio

Especialistas alertam que carregadores podem superaquecer quando permanecem conectados por longos períodos.

Além disso, fatores como:

má qualidade do equipamento

rede elétrica instável

uso prolongado

aumentam o risco de curto-circuito.

Por isso, o cuidado deve ser constante.

Orientações para evitar acidentes

Para reduzir riscos, o ideal é adotar medidas simples.

Veja algumas recomendações:

retirar carregadores da tomada quando não estiverem em uso

evitar deixar aparelhos conectados sem supervisão

utilizar produtos certificados

verificar a rede elétrica

Dessa forma, é possível prevenir acidentes.

Atenção no dia a dia faz diferença

O caso reforça a importância de hábitos simples de segurança.

Além disso, pequenos descuidos podem gerar grandes prejuízos.

Portanto, o ideal é sempre revisar equipamentos antes de sair de casa.

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