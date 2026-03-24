O alerta do Corpo de Bombeiros para quem sai de casa e deixa o carregador ligado na tomada
Incêndio em residência reacende discussão sobre riscos de aparelhos conectados sem supervisão
Um incêndio registrado em uma residência reforçou um alerta importante para o dia a dia. O caso chamou atenção para os riscos de deixar carregador ligado na tomada, principalmente quando não há ninguém em casa.
As informações foram divulgadas a partir de relatos sobre a ocorrência atendida pelo Corpo de Bombeiros.
Incêndio começou com equipamento ligado
O caso aconteceu no bairro Imperador, em Salgueiro, Pernambuco.
Segundo as informações iniciais, os moradores haviam saído para trabalhar e deixaram um carregador de celular conectado à tomada.
Com isso, há suspeita de que o equipamento tenha superaquecido, o que pode ter dado início às chamas.
Fogo se espalhou rapidamente
O incêndio atingiu uma casa localizada na Rua Antônio Parente Alencar.
Além disso, o fogo se espalhou rapidamente pelos cômodos, causando danos significativos.
Entre os prejuízos, estão:
- móveis destruídos
- objetos queimados
- estrutura parcialmente comprometida
Apesar disso, ninguém ficou ferido.
Bombeiros atuaram na ocorrência
O Corpo de Bombeiros foi acionado e controlou o incêndio.
Durante a operação, a equipe chegou a interditar a rua para garantir a segurança.
Assim, a atuação evitou que o fogo se alastrasse para imóveis vizinhos.
Por que carregadores podem causar incêndio
Especialistas alertam que carregadores podem superaquecer quando permanecem conectados por longos períodos.
Além disso, fatores como:
- má qualidade do equipamento
- rede elétrica instável
- uso prolongado
aumentam o risco de curto-circuito.
Por isso, o cuidado deve ser constante.
Orientações para evitar acidentes
Para reduzir riscos, o ideal é adotar medidas simples.
Veja algumas recomendações:
- retirar carregadores da tomada quando não estiverem em uso
- evitar deixar aparelhos conectados sem supervisão
- utilizar produtos certificados
- verificar a rede elétrica
Dessa forma, é possível prevenir acidentes.
Atenção no dia a dia faz diferença
O caso reforça a importância de hábitos simples de segurança.
Além disso, pequenos descuidos podem gerar grandes prejuízos.
Portanto, o ideal é sempre revisar equipamentos antes de sair de casa.
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