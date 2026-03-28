Espaguete ao molho especial: receita fácil digna de restaurante para o almoço ou jantar
Um molho simples que eleva qualquer macarrão
Nada melhor do que transformar uma receita simples em algo especial com poucos ingredientes e um bom preparo. Muitas vezes, o segredo de um prato realmente saboroso não está na complexidade, mas sim nos detalhes — e o molho é, sem dúvida, o grande protagonista nesse processo.
Além disso, preparar um molho caseiro permite controlar os sabores, ajustar temperos e criar combinações mais naturais e intensas. Diferente das versões industrializadas, o resultado é mais fresco, mais aromático e muito mais marcante.
Nesse contexto, o molho de tomate assado ganha destaque por trazer um sabor mais concentrado, levemente adocicado e com uma profundidade que só o forno proporciona.
Quando combinado com ingredientes cremosos, como ricota e parmesão, ele se transforma em uma opção sofisticada, perfeita para elevar qualquer massa e impressionar tanto no almoço quanto no jantar.
Ingredientes
Molho de tomate assado cremoso
- 1kg de tomate cereja
- 100g de ricota cremosa
- 100g de parmesão ralado
- Sal a gosto
- Pimenta-do-reino a gosto
- Manjericão a gosto
Massa de macarrão cozida de sua preferência
Preparo do molho
Você vai pegar o tomate cereja e colocar em uma travessa própria para forno. Em seguida, adicione sal, pimenta-do-reino e regue com azeite.
Depois disso, leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 20 minutos, até os tomates ficarem bem assados e levemente douradinhos. Esse processo intensifica o sabor e deixa o molho mais encorpado.
Assim que os tomates estiverem prontos, leve ao triturador para bater. Em seguida, adicione a ricota, o manjericão, o parmesão ralado, sal, pimenta e um fio de azeite.
Agora, bata tudo até obter um creme homogêneo. Caso não tenha triturador, utilize o liquidificador sem problemas.
Finalização da massa
Depois disso, transfira o creme para uma frigideira. Com o molho já aquecido, adicione o macarrão de sua preferência — é importante que ele já esteja pré-cozido.
Misture bem para envolver toda a massa no molho cremoso. Se necessário, adicione um pouco de caldo de legumes para ajustar a textura.
Por fim, finalize com um toque de pimenta ralada por cima.
Está pronto: um macarrão deliciosamente cremoso, com sabor marcante e textura envolvente.
Espaguete ao molho especial: receita fácil digna de restaurante para o almoço ou jantar.
Assista ao preparo detalhado no vídeo!
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