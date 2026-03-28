Espaguete ao molho especial: receita fácil digna de restaurante para o almoço ou jantar

Um molho simples que eleva qualquer macarrão

Daniella Bruno - 28 de março de 2026

(Imagem: Ilustração/Freepik)

Nada melhor do que transformar uma receita simples em algo especial com poucos ingredientes e um bom preparo. Muitas vezes, o segredo de um prato realmente saboroso não está na complexidade, mas sim nos detalhes — e o molho é, sem dúvida, o grande protagonista nesse processo.

Além disso, preparar um molho caseiro permite controlar os sabores, ajustar temperos e criar combinações mais naturais e intensas. Diferente das versões industrializadas, o resultado é mais fresco, mais aromático e muito mais marcante.

Nesse contexto, o molho de tomate assado ganha destaque por trazer um sabor mais concentrado, levemente adocicado e com uma profundidade que só o forno proporciona.

Quando combinado com ingredientes cremosos, como ricota e parmesão, ele se transforma em uma opção sofisticada, perfeita para elevar qualquer massa e impressionar tanto no almoço quanto no jantar.

Ingredientes

Molho de tomate assado cremoso

1kg de tomate cereja

100g de ricota cremosa

100g de parmesão ralado

Sal a gosto

Pimenta-do-reino a gosto

Manjericão a gosto

Massa de macarrão cozida de sua preferência

Preparo do molho

Você vai pegar o tomate cereja e colocar em uma travessa própria para forno. Em seguida, adicione sal, pimenta-do-reino e regue com azeite.

Depois disso, leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 20 minutos, até os tomates ficarem bem assados e levemente douradinhos. Esse processo intensifica o sabor e deixa o molho mais encorpado.

Assim que os tomates estiverem prontos, leve ao triturador para bater. Em seguida, adicione a ricota, o manjericão, o parmesão ralado, sal, pimenta e um fio de azeite.

Agora, bata tudo até obter um creme homogêneo. Caso não tenha triturador, utilize o liquidificador sem problemas.

Finalização da massa

Depois disso, transfira o creme para uma frigideira. Com o molho já aquecido, adicione o macarrão de sua preferência — é importante que ele já esteja pré-cozido.

Misture bem para envolver toda a massa no molho cremoso. Se necessário, adicione um pouco de caldo de legumes para ajustar a textura.

Por fim, finalize com um toque de pimenta ralada por cima.

Está pronto: um macarrão deliciosamente cremoso, com sabor marcante e textura envolvente.

Espaguete ao molho especial: receita fácil digna de restaurante para o almoço ou jantar.

Assista ao preparo detalhado no vídeo!

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Chef Dayse Paparoto (@daysepaparoto_oficial)

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