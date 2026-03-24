Macarrão com creme de batata: receita perfeita e irresistível para a hora do jantar

Combinação cremosa e cheia de sabor transforma ingredientes simples em um prato que promete surpreender logo na primeira garfada

Layne Brito - 24 de março de 2026

(Imagem: Ilustração/Captura de tela/YouTube)

Tem receitas que conquistam pelo sabor, e outras que ainda ganham pontos extras pela praticidade. Esse macarrão com creme de batata entra justamente nessa categoria: é encorpado, cremoso e tem aquele aspecto de comida reconfortante, perfeita para encerrar o dia com uma refeição mais caprichada.

A mistura reúne ingredientes que costumam agradar fácil, como bacon douradinho, queijo derretido e um molho diferente, feito à base de batatas cozidas.

O resultado é um prato marcante, com textura aveludada e sabor intenso, ideal para um jantar especial sem exigir uma preparação complicada.

O primeiro passo é picar 350 gramas de bacon em cubinhos e levar ao fogo para dourar.

Quando ele já estiver bem fritinho, entram meia cebola picada e dois dentes de alho picados, que devem refogar até liberar bem o aroma.

Creme de batata deixa o molho mais encorpado

Enquanto isso, o creme é preparado no liquidificador. Basta bater quatro batatas grandes cozidas com meia xícara da água do cozimento, uma xícara de creme de leite e meia xícara de requeijão cremoso.

Depois, é só temperar com sal e pimenta-do-reino e despejar essa mistura sobre o bacon já refogado.

O molho ganha corpo rapidamente e vira a base do prato.

A cremosidade das batatas dá um toque diferente à receita e ajuda a envolver melhor a massa.

Queijo e bacon finalizam o prato

Com meio pacote de macarrão já cozido em água com sal, basta acrescentar a massa ao molho e misturar bem.

Na sequência, entram 200 gramas de queijo muçarela por cima, além de mais um pouco de bacon frito e salsinha picada a gosto.

Depois de incorporar tudo, o prato fica pronto para servir.

Cremoso, intenso e com uma finalização irresistível, esse macarrão é uma ótima escolha para quem quer variar o cardápio do jantar sem abrir mão de muito sabor.

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