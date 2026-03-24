Macarrão com creme de batata: receita perfeita e irresistível para a hora do jantar
Combinação cremosa e cheia de sabor transforma ingredientes simples em um prato que promete surpreender logo na primeira garfada
Tem receitas que conquistam pelo sabor, e outras que ainda ganham pontos extras pela praticidade. Esse macarrão com creme de batata entra justamente nessa categoria: é encorpado, cremoso e tem aquele aspecto de comida reconfortante, perfeita para encerrar o dia com uma refeição mais caprichada.
A mistura reúne ingredientes que costumam agradar fácil, como bacon douradinho, queijo derretido e um molho diferente, feito à base de batatas cozidas.
O resultado é um prato marcante, com textura aveludada e sabor intenso, ideal para um jantar especial sem exigir uma preparação complicada.
O primeiro passo é picar 350 gramas de bacon em cubinhos e levar ao fogo para dourar.
Quando ele já estiver bem fritinho, entram meia cebola picada e dois dentes de alho picados, que devem refogar até liberar bem o aroma.
Creme de batata deixa o molho mais encorpado
Enquanto isso, o creme é preparado no liquidificador. Basta bater quatro batatas grandes cozidas com meia xícara da água do cozimento, uma xícara de creme de leite e meia xícara de requeijão cremoso.
Depois, é só temperar com sal e pimenta-do-reino e despejar essa mistura sobre o bacon já refogado.
O molho ganha corpo rapidamente e vira a base do prato.
A cremosidade das batatas dá um toque diferente à receita e ajuda a envolver melhor a massa.
Queijo e bacon finalizam o prato
Com meio pacote de macarrão já cozido em água com sal, basta acrescentar a massa ao molho e misturar bem.
Na sequência, entram 200 gramas de queijo muçarela por cima, além de mais um pouco de bacon frito e salsinha picada a gosto.
Depois de incorporar tudo, o prato fica pronto para servir.
Cremoso, intenso e com uma finalização irresistível, esse macarrão é uma ótima escolha para quem quer variar o cardápio do jantar sem abrir mão de muito sabor.
Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!