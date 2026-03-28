Esqueça a Suíça ou EUA: a primeira cidade do mundo a atingir o padrão máximo de qualidade de vida fica no Brasil

Esta cidade brasileira recebeu o nível platina da ISO 37125 e virou referência global em qualidade de vida, sustentabilidade e gestão

Gustavo de Souza - 28 de março de 2026

(Foto: Divulgação/Claudio Vieira/PMSJC)

Uma cidade no interior de São Paulo, além disso, alcançou um feito inédito e colocou o Brasil no centro do debate sobre desenvolvimento urbano.

São José dos Campos, assim, se tornou o primeiro município a conquistar o nível platina da certificação ABNT NBR ISO 37125, o mais alto reconhecimento internacional para desempenho urbano com base em critérios ambientais, sociais e de governança.

O anúncio foi feito em novembro de 2025, por sua vez, após auditoria conduzida pelo Parque de Inovação Tecnológica (PIT), em parceria com a Prefeitura, dentro das diretrizes da Organização Internacional de Normalização (ISO). A norma, inclusive, avalia 133 indicadores ligados a sustentabilidade, inteligência urbana e resiliência.

O que foi avaliado

No eixo ambiental, por exemplo, entram emissões de gases de efeito estufa, arborização, resíduos e energia limpa. No social, da mesma forma, pesam saúde, educação, segurança e inclusão.

Já em governança, por outro lado, a análise considera transparência pública, eficiência administrativa e uso estratégico de dados.

Segundo a ABNT, portanto, a certificação exige comprovação técnica e resultados mensuráveis.

Tecnologia e gestão no dia a dia

Nos últimos anos, a cidade, além disso, ampliou ações como monitoramento em tempo real da qualidade do ar, educação ambiental, preservação de nascentes, coleta seletiva, hortas comunitárias, ciclovias e ônibus elétricos.

Em 2024, inclusive, também lançou o programa Cidade Carbono Neutro, com apoio do IPT e da FAPESP, para neutralizar as emissões até 2030.

Mais do que simbólico, o selo, assim, transforma São José dos Campos em referência para outros municípios brasileiros.

Antes vistos no hemisfério norte, os exemplos de excelência urbana, agora, também têm endereço no Brasil.

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