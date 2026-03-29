Morte do empresário Bruno Ferreira Beze causa comoção em Anápolis

Comentários ressaltam personalidade alegre, carismática e trajetória marcada por companheirismo

Pedro Ribeiro - 29 de março de 2026

(Foto: Reprodução)

A morte do empresário Bruno Ferreira Beze, de 39 anos, gerou forte comoção em Anápolis neste domingo (29).

Ele não resistiu aos ferimentos após se envolver em um acidente na GO-010, na altura do município de Bonfinópolis.

A colisão envolveu a motocicleta conduzida por Bruno e um carro.

Equipes de resgate foram acionadas e encontraram a vítima em estado grave, com múltiplos traumas.

Ele apresentava fratura exposta, lesões em membros superiores e inferiores, suspeita de fratura na pelve, além de traumatismo craniano.

Bruno chegou a ser socorrido e recebeu os primeiros atendimentos ainda no local.

Posteriormente foi encaminhado para a Unidade de Saúde Mista (USM) de Bonfinópolis.

Devido a gravidade dos ferimentos, foi solicitada a transferência para o Hospital de Urgências de Goiás (Hugo), em Goiânia.

Durante o processo de transferência, ele sofreu uma parada cardiorrespiratória.

Foram realizadas manobras de reanimação, mas ele não resistiu e morreu no início da tarde.

Conhecido na cidade, Bruno era proprietário de uma empresa do setor da construção civil e mantinha grande círculo de amizades.

Nas redes sociais, amigos e familiares lamentaram a perda e destacaram a personalidade do empresário.

Em uma das mensagens, ele foi descrito como “um cara apaixonado pela vida, humilde e alegre”.

Outros comentários ressaltaram a energia positiva e o carinho que tinha pelas pessoas próximas.

Muitos também lembraram da forma como ele se relacionava com todos ao redor, sendo citado como alguém “do bem”, de convivência fácil e sempre disposto a ajudar.

“Tinha uma energia contagiante, vai deixar saudades”, escreveu um amigo.

A morte provocou grande repercussão entre moradores e pessoas que conviviam com Bruno, que era considerado uma figura presente no meio social.

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