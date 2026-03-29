Morre aos 39 anos o empresário anapolino Bruno Ferreira Beze

Atuante no ramo da construção civil, ele não resistiu após acidente na GO-010, em Bonfinópolis

Lara Duarte -
Morre aos 39 anos o empresário anapolino Bruno Ferreira Beze
Bruno Ferreira Beze. (Foto: Reprodução)

Morreu no início da tarde deste domingo (29) o empresário anapolino Bruno Ferreira Beze, de 39 anos, após um acidente registrado na GO-010, na altura do município de Bonfinópolis.

Ele chegou a ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros ainda pela manhã e foi encaminhado para uma unidade de saúde da região, mas não resistiu aos ferimentos.

Bruno Ferreira Beze era proprietário de uma empresa do setor da construção civil em Anápolis e era bastante conhecido na cidade.

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A morte gerou comoção entre familiares, amigos e pessoas próximas.

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre velório e sepultamento.

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Lara Duarte

Jornalista e pós-graduanda em Ciência Política, com atuação em jornal impresso, assessoria de comunicação e produção, reunindo experiência em diferentes frentes da comunicação.

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