Morre aos 39 anos o empresário anapolino Bruno Ferreira Beze

Atuante no ramo da construção civil, ele não resistiu após acidente na GO-010, em Bonfinópolis

Lara Duarte - 29 de março de 2026

Bruno Ferreira Beze. (Foto: Reprodução)

Morreu no início da tarde deste domingo (29) o empresário anapolino Bruno Ferreira Beze, de 39 anos, após um acidente registrado na GO-010, na altura do município de Bonfinópolis.

Ele chegou a ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros ainda pela manhã e foi encaminhado para uma unidade de saúde da região, mas não resistiu aos ferimentos.

Bruno Ferreira Beze era proprietário de uma empresa do setor da construção civil em Anápolis e era bastante conhecido na cidade.

A morte gerou comoção entre familiares, amigos e pessoas próximas.

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre velório e sepultamento.

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