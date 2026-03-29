Morre aos 39 anos o empresário anapolino Bruno Ferreira Beze
Atuante no ramo da construção civil, ele não resistiu após acidente na GO-010, em Bonfinópolis
Morreu no início da tarde deste domingo (29) o empresário anapolino Bruno Ferreira Beze, de 39 anos, após um acidente registrado na GO-010, na altura do município de Bonfinópolis.
Ele chegou a ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros ainda pela manhã e foi encaminhado para uma unidade de saúde da região, mas não resistiu aos ferimentos.
Bruno Ferreira Beze era proprietário de uma empresa do setor da construção civil em Anápolis e era bastante conhecido na cidade.
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A morte gerou comoção entre familiares, amigos e pessoas próximas.
Até o momento, não foram divulgadas informações sobre velório e sepultamento.
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