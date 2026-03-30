Entenda por que não é recomendado usar o mesmo copo o dia todo, segundo especialistas
Costume comum na rotina pode parecer prático, mas esconde um detalhe importante que muita gente só percebe tarde demais
Deixar um copo sempre por perto e usá-lo ao longo de todo o dia virou um hábito automático para muita gente. Seja na mesa do trabalho, no quarto ou ao lado do computador, a prática passa a sensação de praticidade e até de organização.
Afinal, se o recipiente está sendo usado apenas para água, parece não haver problema em continuar bebendo nele por horas.
O que pouca gente considera, porém, é que esse costume pode favorecer o acúmulo de impurezas e microrganismos sem que isso seja percebido imediatamente.
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O alerta dos especialistas está ligado, principalmente, à falta de higienização frequente.
Mesmo quando o copo aparenta estar limpo, o contato constante com a boca, as mãos e o ambiente ao redor já é suficiente para criar condições favoráveis à proliferação de bactérias.
Ao longo do dia, esse acúmulo pode se intensificar, especialmente quando o recipiente fica exposto ao calor, à poeira ou é manuseado várias vezes.
Outro ponto importante é que a água, apesar de não deixar resíduos visíveis como outras bebidas, não impede a formação de uma película de sujeira.
Em muitos casos, o risco aumenta quando a pessoa alterna entre água, café, suco ou refrigerante sem lavar o copo adequadamente.
Nessas situações, restos de bebida podem permanecer no recipiente e facilitar ainda mais a multiplicação de micro-organismos.
A recomendação é simples: lavar o copo com frequência e evitar o uso contínuo sem limpeza ao longo do dia.
O ideal é higienizar o recipiente com água e sabão antes de reutilizá-lo por muitas horas, principalmente em rotinas corridas ou fora de casa.
No fim das contas, um hábito tão comum pode continuar fazendo parte do dia a dia, desde que venha acompanhado de um cuidado básico que faz toda a diferença para a saúde.
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